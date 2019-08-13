0,9 процента составил рост ВВП во втором квартале 2019-го к такому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Это на 0,4 процентного пункта выше показателя первого квартала. Как поясняют аналитики Capital Economics, ускорение роста связано с улучшением ситуации в промышленности и со снижением темпов спада в торговле, пострадавшей в начале года от увеличения НДС. За первое полугодие рост ВВП составил 0,7% в годовом выражении (за аналогичный период прошлого года — 2,3%). Оценки Росстата несколько расходятся с цифрами Минэкономики. По данным министерства, ВВП во втором квартале вырос на 0,8%. При этом очищенный от сезонности показатель составил 0,4% после спада на 0,2% в первом квартале.