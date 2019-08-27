Титанический отдых

Один из самых живописных и популярных у гостей со всего мира участков юго-восточного побережья Турции, которое тянется вдоль Эгейского и Средиземного морей, называется Турецкой Ривьерой. Название не обманывает — это отличное место для отдыха: чистое море, яркое солнце, пятизвездные отели и песчаные пляжи.

Родительское счастье

Лучший в этой части побережья — Titanic Mardan Palace — сделал ставку на семейный отдых, поэтому если вы собираетесь в отпуск с детьми, то вам сюда. А Coral Travel стал одним из первых туроператоров, предлагающих пакетные туры в обновленный отель.

Менеджмент Mardan Palace сделал все возможное, чтобы маленькие постояльцы чувствовали себя как дома. А недавно здесь открылся детский клуб Tini Kids Club площадью 2 тыс. кв. м с открытой и закрытой частями и аквапарк на берегу моря. Пожалуй, самое захватывающее в развлекательной программе — поездка на мини-поезде в зоопарк, расположенный на территории гостиничного комплекса. Для малышей до 6 лет доступен детский бассейн с водными горкам, а рядом — прекрасная игровая площадка с качелями и горками обычными — разумеется, всесезонными. Огромное достоинство площадки в том, что она засыпана белым песком, который не раскаляется даже в самую бескомпромиссную жару.

Вы хотите оставить малышей на несколько часов или даже на весь день под присмотром заботливой няни? Никаких проблем! Пока родители плавают в море, загорают на пляже, обедают в ресторане или расслабляются в спа, няни займутся с детьми развивающими играми. Правда, нужно иметь в виду, что услуга хоть и недорогая, но платная.

Все будет весело

В отеле подготовили развлекательные и образовательные программы для каждой возрастной категории, и даже дети постарше оказываются под присмотром профессиональных аниматоров. Так, например, ребятишки от 4 до 7 лет участвуют в конкурсах с розыгрышами призов (игрушки и сласти) и мастерят самые разные поделки. Для более старших (8–12 лет) оборудовали игровую комнату, где установили помимо огромных цветных экранов видеоприставки PlayStation VR и Xbox. Постояльцам от 13 лет предлагаются самые разные спортивные занятия: от футбола и волейбола до стрельбы из лука и плавания. Если вы стараетесь обеспечить правильное питание отпрысков, вам здесь точно понравится. Менеджмент отеля помимо развлекательно-образовательных программ предусмотрел большой выбор здоровых блюд и сделал все возможное, чтобы у маленьких постояльцев еда ассоциировалась с удовольствием. Так, в основном ресторане оборудована специальная зона со столиками для детей, стены которой украшены постерами с героями комиксов и мультфильмов. Есть даже специализированный уголок питания с детскими пюре для самых маленьких. Во всех остальных ресторанах отеля представлено детское меню с полезными, здоровыми и вкусными блюдами.

Настоящим раем для сладкоежек стала новая кондитерская в лобби с шоколадными конфетами ручной работы, турецкими лукумом и пахлавой и классическими десертами вроде морковного торта и нежнейшего клубничного чизкейка.

По вечерам для детей предусмотрены еще одна развлекательная программа с самыми разными шоу и детская дискотека, которую аниматоры проводят ежедневно в 20:30. А позже вечером около амфитеатра устраивается красочное лазерное шоу с фонтанами — такое видео, без сомнения, украсит вашу ленту в Facebook или Instagram.

Александр Пигарев