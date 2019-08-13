АвтоВАЗ ожидает в суде

АО «АВТОВАЗ» инициировало ряд судебных споров с нижегородским поставщиком ООО «Завод „Автокомпонент“». К компании, по данным электронной картотеки суда, подано 11 исков на общую сумму более 30 млн руб. Второго июля АвтоВАЗ объявил о приостановке работы сборочных площадок в Тольятти и Ижевске. Как заявил производитель, причина — сбой в поставках комплектующих предприятием в Нижнем Новгороде. По данным из различных источников, стороны не могли договориться о цене продукции. Через несколько дней конвейер вновь начал работать. Ситуацию удалось исправить, в том числе за счет реакции правительств областей. Как считают эксперты, АвтоВАЗ имеет все шансы выиграть суды, но отказаться от сотрудничества с «Автокомпонентом» — нет.

АО «АВТОВАЗ» подало более десяти исков к нижегородскому АО «Завод „Автокомпонент“», поставщику комплектующих для Lada. В начале июля АвтоВАЗ обвинил «Автокомпнент» в срыве поставок, из-за чего третьего июля на неопределенный срок пришлось приостановить работу производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Как заявил тогда автопроизводитель, приостановка производства на заводах не отразится на доступности моделей Lada в дилерской сети марки, убытки компания планирует возложить на поставщика. Пятого июля концерн возобновил производство. Как сообщил автозавод, стороны договорились согласовывать спорные моменты в рабочем режиме. По данным „Ъ“, проблему удалось решить благодаря вмешательству властей Нижегородской и Самарской областей. Об этом стало известно после комментария губернатора Самарской области Дмитрия Азарова „Ъ“ на форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде.

• ООО «Завод “Автокомпонент”» зарегистрировано в 2007 году в Нижнем Новгороде. По данным «СПАРК-Интерфакс», организация принадлежит АО «Управляющая компания “Автокомпонент”», собственником которого является Олег Зайцев. В прошлом году выручка завода превысила 6,6 млрд руб., прибыль составила 18 млн руб. В апреле прошлого года АвтоВАЗ уже останавливал конвейер из-за нехватки топливных баков, поставляемых нижегородским заводом. В мае 2017 года тольяттинский завод GM-АвтоВАЗ также приостанавливал конвейер из-за нехватки комплектующих на фоне прекращения поставок «Авто­компонентом».

• АвтоВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили для брендов Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти — АО «АвтоВАЗ» и в Ижевске — ООО «ЛАДА Ижевск».

Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют модельные семейства Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Официальная дилерская сеть бренда насчитывает более 300 дилерских центров.

Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности в намеренном прекращении поставок. Как сказал господин Азаров, по его сведениям, на складах завода есть комплектующие, но стороны не могут договориться о стоимости. «„Автокомпонент” выставил АвтоВАЗу более высокие цены. По договору, они должны быть согласованы заводом. Пока автоконцерн не согласовал цены, „Автокомпонент“ отказался от поставок»,— сообщил „Ъ“ глава Самарской ­области.

По данным губернатора Самарской области, в договоре, заключенном предприятиями, есть пункт о том, что поставки деталей не должны прекращаться, даже если компании не могут договориться по цене. Он отметил, что ситуация вышла на «кризисный уровень», поэтому к ее решению подключились правительства Самарской и Нижегородской областей.

В конце июля АвтоВАЗ подал к контрагенту два иска о ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки. К шестому августа в суде было зарегистрировано восемь таких исковых заявлений на общую сумму порядка 26 млн руб. Также в текущем месяце подано еще три иска, связанных с оспариванием решений третейских судов на сумму около 11 млн руб. Подробностей в делах пока нет. В пресс-службе АвтоВАЗа комментировать судебные споры до вынесения судом решения отказались, однако отметили, что сотрудничество с заводом продолжается. На «Автокомпоненте» на звонок не ответили. По словам юриста, партнера юридической компании ­«НАФКО» Павла Иккерта, учитывая обстоятельства, суды могут окончиться либо решением в пользу автогиганта, либо заключением мировых соглашений на приемлемых для сторон споров условиях. «В последующем контракты покупателя и поставщика могут быть пересмотрены посредством дополнительных соглашений или новых договоров во избежание повторных нарушений одной из сторон»,— считает Павел Иккерт.

Как отмечают эксперты, АвтоВАЗ зависит от нижегородского поставщика, а значит, тот может диктовать условия. «Незаменимость „Автокомпонента“ является следствием политики самого АвтоВАЗа и контролирующего его альянса в целом и Renault в частности. В 2007–2008 годах численность поставщиков автогиганта оценивалась более чем в 320 предприятий, а спустя 10 лет, уже под руководством международного холдинга, сократилось до всего порядка 60. То есть АвтоВАЗ и альянс своими руками создали мегапоставщика, который при поддержке заказчика занял позицию, которая позволяет этому же заказчику диктовать свои условия, а заменить его просто невозможно, просто потому что значительная часть прежних поставщиков перепрофилировала производство, другая, например „АвтоВАЗагрегат“, вовсе прекратила свое существование»,— говорит эксперт НАО «Евроэксперт» Елена Ножкина. Она также отмечает и обратную зависимость: «Даже при наличии других заказчиков мощности „Автокомпонента“ завязаны на спрос именно со стороны альянса и АвтоВАЗа. Их потеря для него недопустима, даже при том, что он может позволить себе достаточно жесткий торг с применением таких рычагов, как приостановка поставок». Как прогнозирует эксперт, ситуация может повлиять на стоимость Lada и соплатформенников, но незначительно — рост будет не более чем на 1–2%.

Как добавляет партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев, пока не будет достигнута окончательная договоренность, сбои могут продолжаться, но будут кратковременными, и приостановка производства не окажет влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.

Сабрина Самедова