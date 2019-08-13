АвтоВАЗ ожидает в суде

АО «АВТОВАЗ» инициировало ряд судебных споров с нижегородским поставщиком ООО «Завод „Автокомпонент“». К компании, по данным электронной картотеки суда, подано 11 исков на общую сумму более 30 млн руб. Второго июля АвтоВАЗ объявил о приостановке работы сборочных площадок в Тольятти и Ижевске. Как заявил производитель, причина — сбой в поставках комплектующих предприятием в Нижнем Новгороде. По данным из различных источников, стороны не могли договориться о цене продукции. Через несколько дней конвейер вновь начал работать. Ситуацию удалось исправить, в том числе за счет реакции правительств областей. Как считают эксперты, АвтоВАЗ имеет все шансы выиграть суды, но отказаться от сотрудничества с «Автокомпонентом» — нет.
АО «АВТОВАЗ» подало более десяти исков к нижегородскому АО «Завод „Автокомпонент“», поставщику комплектующих для Lada. В начале июля АвтоВАЗ обвинил «Автокомпнент» в срыве поставок, из-за чего третьего июля на неопределенный срок пришлось приостановить работу производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Как заявил тогда автопроизводитель, приостановка производства на заводах не отразится на доступности моделей Lada в дилерской сети марки, убытки компания планирует возложить на поставщика. Пятого июля концерн возобновил производство. Как сообщил автозавод, стороны договорились согласовывать спорные моменты в рабочем режиме. По данным „Ъ“, проблему удалось решить благодаря вмешательству властей Нижегородской и Самарской областей. Об этом стало известно после комментария губернатора Самарской области Дмитрия Азарова „Ъ“ на форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде.
• ООО «Завод “Автокомпонент”» зарегистрировано в 2007 году в Нижнем Новгороде. По данным «СПАРК-Интерфакс», организация принадлежит АО «Управляющая компания “Автокомпонент”», собственником которого является Олег Зайцев. В прошлом году выручка завода превысила 6,6 млрд руб., прибыль составила 18 млн руб. В апреле прошлого года АвтоВАЗ уже останавливал конвейер из-за нехватки топливных баков, поставляемых нижегородским заводом. В мае 2017 года тольяттинский завод GM-АвтоВАЗ также приостанавливал конвейер из-за нехватки комплектующих на фоне прекращения поставок «Автокомпонентом».
• АвтоВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили для брендов Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти — АО «АвтоВАЗ» и в Ижевске — ООО «ЛАДА Ижевск».
Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют модельные семейства Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Официальная дилерская сеть бренда насчитывает более 300 дилерских центров.
Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности в намеренном прекращении поставок. Как сказал господин Азаров, по его сведениям, на складах завода есть комплектующие, но стороны не могут договориться о стоимости. «„Автокомпонент” выставил АвтоВАЗу более высокие цены. По договору, они должны быть согласованы заводом. Пока автоконцерн не согласовал цены, „Автокомпонент“ отказался от поставок»,— сообщил „Ъ“ глава Самарской области.
По данным губернатора Самарской области, в договоре, заключенном предприятиями, есть пункт о том, что поставки деталей не должны прекращаться, даже если компании не могут договориться по цене. Он отметил, что ситуация вышла на «кризисный уровень», поэтому к ее решению подключились правительства Самарской и Нижегородской областей.
В конце июля АвтоВАЗ подал к контрагенту два иска о ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки. К шестому августа в суде было зарегистрировано восемь таких исковых заявлений на общую сумму порядка 26 млн руб. Также в текущем месяце подано еще три иска, связанных с оспариванием решений третейских судов на сумму около 11 млн руб. Подробностей в делах пока нет. В пресс-службе АвтоВАЗа комментировать судебные споры до вынесения судом решения отказались, однако отметили, что сотрудничество с заводом продолжается. На «Автокомпоненте» на звонок не ответили. По словам юриста, партнера юридической компании «НАФКО» Павла Иккерта, учитывая обстоятельства, суды могут окончиться либо решением в пользу автогиганта, либо заключением мировых соглашений на приемлемых для сторон споров условиях. «В последующем контракты покупателя и поставщика могут быть пересмотрены посредством дополнительных соглашений или новых договоров во избежание повторных нарушений одной из сторон»,— считает Павел Иккерт.
Как отмечают эксперты, АвтоВАЗ зависит от нижегородского поставщика, а значит, тот может диктовать условия. «Незаменимость „Автокомпонента“ является следствием политики самого АвтоВАЗа и контролирующего его альянса в целом и Renault в частности. В 2007–2008 годах численность поставщиков автогиганта оценивалась более чем в 320 предприятий, а спустя 10 лет, уже под руководством международного холдинга, сократилось до всего порядка 60. То есть АвтоВАЗ и альянс своими руками создали мегапоставщика, который при поддержке заказчика занял позицию, которая позволяет этому же заказчику диктовать свои условия, а заменить его просто невозможно, просто потому что значительная часть прежних поставщиков перепрофилировала производство, другая, например „АвтоВАЗагрегат“, вовсе прекратила свое существование»,— говорит эксперт НАО «Евроэксперт» Елена Ножкина. Она также отмечает и обратную зависимость: «Даже при наличии других заказчиков мощности „Автокомпонента“ завязаны на спрос именно со стороны альянса и АвтоВАЗа. Их потеря для него недопустима, даже при том, что он может позволить себе достаточно жесткий торг с применением таких рычагов, как приостановка поставок». Как прогнозирует эксперт, ситуация может повлиять на стоимость Lada и соплатформенников, но незначительно — рост будет не более чем на 1–2%.
Как добавляет партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев, пока не будет достигнута окончательная договоренность, сбои могут продолжаться, но будут кратковременными, и приостановка производства не окажет влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.