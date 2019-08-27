«Сезон будет нескучным»

В августе компания LEGO запустила новую линейку игровых наборов LEGO Hidden Side с функцией дополненной реальности. С помощью специального приложения собранный набор «оживает», игрушка приобретает новые качества, функции и, соответственно, дает новые эмоции. О том, как компания совместила LEGO с играми на смартфоне и планшете, зачем создавать детские социальные сети и как фанаты бренда помогают придумывать новые продукты, «Коммерсантъ Kids» рассказала директор по маркетингу LEGO Group Юлия Голдин.

— Новинка LEGO Hidden Side — это инновационный продукт компании. Как его разрабатывали?

— Технологии — очень важная часть жизни современных детей, которая будет становиться в будущем еще важнее. В прошлом году мы проводили масштабный опрос: хотели больше узнать о том, что именно происходит в мире детских игр. Выяснилось, что сейчас дети скользят между цифровой техникой, диджитальными платформами и физическим миром. Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и привнести техническую инновацию в наши продукты. Новая линейка LEGO Hidden Side позволяет детям в реальном мире строить школу, автобус, поезд, закусочную, лабораторию, лодку и другие локации и объекты, а потом с помощью специального приложения на телефоне, которое создает дополненную реальность, игра меняется: эти объекты оживают. Ребенок может сам решать, как все, что он построил, будет двигаться и реагировать.

— Конструкторы LEGO входят в число лучших развивающих игрушек в мире. Расскажите, какие именно навыки дают они современным детям? Актуальны ли эти навыки в XXI веке?

— Для нас все дети — это строители будущего. Наша главная миссия — вдохновлять детей.

И мы очень много работаем над вопросом их развития. Мы знаем, что детям необходимо прививать навыки XXI века. Современный мир меняется очень быстро — на мировом экономическом форуме пришли к выводу, что 65% детей, которые сейчас ходят в детский сад, будут работать в сферах и иметь профессии, которых сейчас просто не существует. Сегодня мы знаем, что в будущем современным детям придется сталкиваться с очень многими проблемами: климат, развитие общества, цифровая экономика, диджитализация. И эти люди нового поколения должны воспринимать вещи очень быстро и быстро учиться использовать их. Как в этом может помочь компания LEGO? Во-первых, наши игры учат творчески решать проблемы. Более того, они развивают способность генерировать много разных идей для решения сложных ситуаций. Во-вторых, LEGO развивает у ребенка воображение, креативность, эмоциональный интеллект, что тоже очень важно. В-третьих, развивает способность налаживать контакт с другими детьми, учит сотрудничать и работать в команде.

— Как это происходит?

— Как при совместной сборке наших наборов, так и в диджитал-среде. Компания LEGO запустила и развивает безопасную платформу для детей LEGO Life, где они могут играть, общаться друг с другом, видеть, что создали другие, показывать свои творения, советоваться и помогать друг другу. Это социальная сеть, которая не доступна рекламодателям. Контент платформы постоянно фильтруется, модерируется не только машинами, но и людьми. Там нет никаких персональных данных детей или их фотографий. У каждого есть фирменный аватар — собственная мини-фигурка LEGO с именем.

— В LEGO играют дети с полутора лет. Насколько качественными и безопасными являются детали конструктора?

— Для изготовления деталей LEGO мы используем материалы, которые абсолютно безопасны для детей. Для нас это очень важно. На всех наборах всегда есть маркировка, для какого возраста они рекомендуются, потому что для нас очень важно, чтобы маленькие дети не играли с мелкими деталями, которые они могут проглотить. Наши продукты проходят очень серьезную проверку. Мы делаем восемь разных тестов только на безопасность. Также смотрим на качество игры, тестируем наборы, смотрим, может ли что-то сломаться, как переносится перевозка и так далее. В компании есть большая структура, которая следит за качеством всех наших продуктов, всех наших платформ и, естественно, очень быстро реагирует, если находятся какие-либо проблемы.

— Как производится проверка качества продукции LEGO?

— В разных странах существуют свои правила и стандарты качества продукции для детей. Мы всегда их придерживаемся. Кроме того, у нас очень большие аудитория и география, потому что много поклонников. Когда мы выпускаем новые продукты, люди сразу же начинают их собирать и, если видят какие-то проблемы, звонят или пишут нам. Мы всегда внимательны к таким обращениям и тщательно их проверяем. У нас есть свой внутренний сервис, с помощью которого мы все отслеживаем.

— Среди поклонников LEGO не только дети, но и взрослые — AFOLs (Adult fan of LEGO). Компания ориентируется на их запросы?

— У нас есть платформа, которая называется LEGO Ideas, на которой зарегистрированы около миллиона наших поклонников со всего мира. Они придумывают и предлагают новый дизайн конструктора, новые модели, новые наборы и выставляют на всеобщее голосование. Те разработки, которые получают тысячу или больше голосов, мы производим, и они поступают в продажу. Поучаствовать в этом процессе может каждый. Мы всегда готовы поддерживать то, что придумывают наши взрослые поклонники. Русским AFOLs хочу сказать: приходите на LEGO Ideas со своими идеями. В LEGO House, который открылся в прошлом году в Дании, целый этаж посвящен AFOLs и их изобретениям. Там есть вклад и русских фанатов, которые построили очень красивую рыбу, выпрыгивающую из воды.

— В заключение расскажите, чем производитель порадует поклонников в ближайшее время? Какие новые продукты планируете выпустить как для детей , так и для взрослых?

— У нас ожидается много новинок. Мы будем продолжать развивать направление, которое начали в этом году, запустив LEGO Hidden Side, то есть мы продолжим создавать наборы, в которые можно играть как в реальном, так и в виртуальном мирах одновременно. Такого до нас еще не придумывали, и мы видим большой интерес к данной разработке. Большое внимание уделено космосу — так мы отмечаем 50-летнюю годовщину миссии «Аполлон-11». Будут выходить наборы, придуманные нашими AFOLs на платформе LEGO Ideas. В линейке LEGO Friends отдельная серия посвящена спасению животных в море, охране морской фауны. Эта тема с социальным уклоном, и радует, что детей она очень интересует. Ну и, конечно, мы работаем с нашими партнерами из компаний Disney, Marvel. В этом году выходят ожидаемые мультфильмы «Холодное сердце-2», «История игрушек-4», и мы обязательно в этом поучаствуем. Также будет премьера нового эпизода «Звездных войн», по мотивам которого мы традиционно выпускаем наборы. В общем, сезон будет нескучным!

Беседовала Кира Васильева