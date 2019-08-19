Вертикальный забег

На горный пик высотой 7 тысяч метров, оказывается, можно вбежать. За самой высокогорной гонкой мира наблюдал «Огонек».

Фото: Андрей Чепакин. Текст: Наталия Нехлебова

Условия простые: взобраться на пик Ленина (7134 метра) как можно быстрее. Марафон Lenin Race начинается от первого лагеря на высоте 4400 метров. То есть перепад высоты почти 3 километра. Сама дистанция 14 километров. Лимит времени — 9 часов. Над облаками на ледяной вершине «скоростных альпинистов» ждут судьи с горячим чаем.

Lenin Race проводится уже в седьмой раз. Участвуют самые именитые скайраннеры мира. «Бег в небо» стал популярным 30 лет назад. Итальянские альпинисты развлекались, организовывая забеги на Монблан. Сейчас это официальный вид спорта.

Киргизский пик Ленина среди альпинистов считается самым простым семитысячником для восхождения. А вот забежать на него очень непросто. В этом году во всем мире нашлось 13 смельчаков (3 женщины и 10 мужчин) из 9 стран, которые решились штурмовать вершину. За несколько недель до «штурма» они приехали на Памир для акклиматизации и тренировок. Большинство совершили подготовительные восхождения на пик Ленина.

Выносливость и сила бегущих по вертикали изумляет. Они поднимаются с грузом, снаряжение приличное — аптечка, веревки, кошки, трекинговые палки, страховочные крепления… Еда на время гонки — только энергетические гели и сухофрукты. Участок подъема, который у обычных «медленных» альпинистов в среднем занимает 6 часов, победитель гонки австриец Доминик Сальчер преодолел за 1 час 34 минуты. Вершину он покорил за 5 часов 10 минут. Среди женщин первой стала россиянка Оксана Стефанишина. Ее время 8 часов 10 минут. Не все мужчины оказались способны на такую скорость. Во временной лимит уложились только 5 мужчин и 2 женщины.

Оксана мастер спорта по скайраннингу из Сочи, член сборной России по скайраннингу, установила мировые рекорды в скоростном восхождении на Эльбрус.

«Уже заранее знаю, что во время гонки я сто раз прокляну тот день, когда я решила это бежать (шучу),— говорит она,— всячески подбадриваю себя и уговариваю немножко, совсем чуть... потерпеть. При подготовке всегда испытываю противоречивые чувства... с одной стороны, время преодоления дистанции кажется нереально маленьким и чуть ли не невозможным (а я всегда ориентировалась на время лучшего женского результата), а с другой — я понимаю, что все реализуемо. Я делю дистанции на отрезки и рассчитываю, за какое время мне необходимо преодолеть каждый. Эмоции нужно отсекать, иначе накрывает паника. Но в конце концов остается только ощущение полного восторга и нескончаемой свободы».

Абсолютный рекорд Lenin Race установил россиянин Виталий Шкеля в 2014 году. Его время 5 часов 6 минут 50 секунд до сих пор не побито. «На снег и ветер в такой гонке особого внимания не обращаешь,— рассказывал он.— Это борьба на грани своих возможностей, когда нет ни доли секунды на расслабление, только цель — вершина».