В честь Его сиятельства

Японский праздник в память о русском адмирале отмечает юбилей.

Фото и текст: Владимир Асмирко

Каждое лето в японской деревне Хэда, расположенной в живописном уголке полуострова Идзу, проходит необычный ритуал: под звуки русского марша Гвардейского экипажа по дороге в бухту движется праздничная процессия, участники которой несут от набережной к буддийскому храму портреты русского адмирала Евфимия Путятина. Особый протокол не предусмотрен: длинные речи не звучат, обрядная часть ограничена лаконичной молитвой, после которой начинаются, как сказали бы у нас, народные гулянья под открытым небом. А финальная точка — фейерверк, гроздья которого накрывают бухту уже под звездами. Все это — «Путятин-мацури», летний фестиваль, который проходит в Хэде уже многие десятки лет и в туристических путеводителях числится по разряду «региональная достопримечательность».

Граф Евфимий Васильевич Путятин японской деревне Хэда как родной вот уже 165 лет: в далеком 1854 году именно здесь русский вице-адмирал и по совместительству глава дипломатической миссии по налаживанию контактов с Японией вместе с экипажем затонувшего от цунами у берегов полуострова Идзу фрегата «Диана» провел четыре удивительных месяца, в течение которых ему удалось и государственную задачу решить (в феврале 1855 года в соседнем с Хэдой городе Симода был подписан документ об установлении отношений между державами), и новый корабль для возвращения домой построить. Шхуна «Хэда-го» была спущена на воду весной 1855-го и, салютуя гостеприимным японцам, взяла курс к родным российским берегам. А память о русском адмирале навсегда осталась в Хэде: и музей в его честь тут появился, и особый праздник — «Путятин-мацури». Окажетесь в Японии — не пропустите…