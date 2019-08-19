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Хэда — живописнейший уголок. В хорошую погоду с обзорной площадки даже гору Фудзи можно наблюдать

Фото: Владимир Асмирко

В честь Его сиятельства

Что такое «Путятин-мацури» и почему он так популярен в Японии

Журнал "Огонёк" от , стр. 10

Японский праздник в память о русском адмирале отмечает юбилей.


Фото и текст: Владимир Асмирко


Каждое лето в японской деревне Хэда, расположенной в живописном уголке полуострова Идзу, проходит необычный ритуал: под звуки русского марша Гвардейского экипажа по дороге в бухту движется праздничная процессия, участники которой несут от набережной к буддийскому храму портреты русского адмирала Евфимия Путятина. Особый протокол не предусмотрен: длинные речи не звучат, обрядная часть ограничена лаконичной молитвой, после которой начинаются, как сказали бы у нас, народные гулянья под открытым небом. А финальная точка — фейерверк, гроздья которого накрывают бухту уже под звездами. Все это — «Путятин-мацури», летний фестиваль, который проходит в Хэде уже многие десятки лет и в туристических путеводителях числится по разряду «региональная достопримечательность».



Граф Евфимий Васильевич Путятин японской деревне Хэда как родной вот уже 165 лет: в далеком 1854 году именно здесь русский вице-адмирал и по совместительству глава дипломатической миссии по налаживанию контактов с Японией вместе с экипажем затонувшего от цунами у берегов полуострова Идзу фрегата «Диана» провел четыре удивительных месяца, в течение которых ему удалось и государственную задачу решить (в феврале 1855 года в соседнем с Хэдой городе Симода был подписан документ об установлении отношений между державами), и новый корабль для возвращения домой построить. Шхуна «Хэда-го» была спущена на воду весной 1855-го и, салютуя гостеприимным японцам, взяла курс к родным российским берегам. А память о русском адмирале навсегда осталась в Хэде: и музей в его честь тут появился, и особый праздник — «Путятин-мацури». Окажетесь в Японии — не пропустите…

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