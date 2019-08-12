Власти Петербурга обсуждают возможность перекрытия улиц для уборки снега зимой

В Смольном рассматривают возможность перекрытия улиц в связи с техническим состоянием дорог для уборки снега зимой, заявил в ходе заседания членов городского правительства вице-губернатор Николай Бондаренко. Действовавшая ранее норма, ограничивающая стоянку транспортных средств по четной или нечетной стороне, отменена (система предполагала, что по четным дням будет производиться уборка четных сторон улиц, по нечетным снегоуборочная техника пройдет по нечетным сторонам).

По словам господина Бондаренко, блокировка улиц позволит убирать снег не только ночью, но и днем. Кроме этого, отметил он, предполагается ввести дорожные знаки, запрещающие стоянку в определенные часы, на более чем 1 тыс. улиц (всего их в городе 2,5 тыс.). На этих улицах будет работать эвакуатор.

«Это даст возможность спокойно работать, очищать улицы, не привлекая бюджетные средства, совместно с компаниями и ГИБДД, которые занимаются эвакуацией автомобилей нарушителей, которые стоят под знаком. Это позволит нам значительно продвинуться в вопросах уборки»,— заключил господин Бондаренко.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов возразил, что перекрытие улиц может вызвать дорожный коллапс. Он поручил еще раз проработать вопрос организации уборки снега по четной и нечетной стороне улиц и доложить дополнительно о принятых решениях.

Яна Войцеховская