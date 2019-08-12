Взнос на капремонт жилых домов в Кузбассе вырастет на 62%

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Кемеровской области увеличится на 62,5% с 1 сентября 2019 года. Плата возрастет с 4,13 до 6,17 руб. за квадратный метр общей площади. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, подписанном исполняющим обязанности губернатора Вячеславом Телегиным. Последний раз взнос на капремонт в Кузбасса повышался в июле 2017 года — на 5,9%. С декабря 2014 года он составлял 3,9 руб. за 1 кв. м.

Тема капремонта жилья Кузбасса последний раз поднималась в марте 2019 года на круглом столе реготделения ОНФ. На нем член ОНФ и вице-спикер облсовета Юрий Скворцов («Патриоты России») заявлял, что тарифную политику в регионе необходимо пересмотреть, иначе обанкротится регоператор и будет сорвана программа по капремонту жилья. По словам депутата, тариф в Кузбассе — самый низкий в Сибири и один из самых низких в стране. Парламентарий предлагал увеличить плату за капремонт до 10-15 руб. за квадратный метр, хотя она должна составлять 29,9 руб. с учетом методики Минстроя России, отмечал господин Скворцов.

Юрий Зуев