Фильм «Однажды... в Голливуде» Тарантино возглавил российский прокат в выходные

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» возглавил российский прокат, собрав 516,9 млн руб. за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Криминальная драма рассказывает историю бывшей звезды ТВ и его дублера, пытающихся найти место в меняющемся мире киноиндустрии 60-х годов.
Пятерка лидеров проката по сборам за период с 8 по 11 августа выглядит следующим образом:
«Однажды… в Голливуде» — девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Режиссер лично представил картину в кинотеатре «Октябрь» в Москве.
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез».
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