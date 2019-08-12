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Фильм «Однажды... в Голливуде» Тарантино возглавил российский прокат в выходные

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» возглавил российский прокат, собрав 516,9 млн руб. за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Криминальная драма рассказывает историю бывшей звезды ТВ и его дублера, пытающихся найти место в меняющемся мире киноиндустрии 60-х годов.

Пятерка лидеров проката по сборам за период с 8 по 11 августа выглядит следующим образом:

  • «Однажды… в Голливуде» — 516,9 млн руб.,
  • «Форсаж: Хоббс и Шоу» — 180,6 млн руб.,
  • «Король Лев» — 108,1 млн руб.,
  • «Дора и затерянный город» — 61,9 млн руб.,
  • «Страшные истории для рассказа в темноте» — 47,1 млн руб.

«Однажды… в Голливуде» — девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Режиссер лично представил картину в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез».

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