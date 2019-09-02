Законопроект о новой памятной дате внесен в Госдуму от Калужской области и сразу вызвал жаркие споры. Речь о Великом стоянии на Угре в 1480 году, в результате которого, полагают авторы инициативы, «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». Законопроект уже раскритиковали в Госсовете Татарстана, да и мнения блогеров о нем, мягко говоря, разделились.

Было!

Юлия Лужная :«Стояние было? Было! Закончилось? Закончилось. Ига нет? Ну... тогда закончилось. Об этом и речь. Было время, когда наши народы мирно меж собой не жили. Было. Это история. Как хочешь обижайся».

Есть что отметить

pr22000 : «Еще много замечательных дат можно отмечать. Например, победу Пересвета над Челубеем или праздник прибивания щита Олегом на ворота Царьграда. Еще взятие Парижа в 1814-м и присоединение части Польши в 1939-м».

Что там с данью?

tant16 : «А почему бы и нет. И какое значение имеет, что после стояния на реке Угре русские Орде продолжали платить дань».

Нужен размах!

Hellraisers : «Праздновать надо с размахом — сидеть дома дней десять, костюмированные шествия, по телеку с утра до ночи мультик "Три богатыря и Тугарин-змей", город Козельск объявить городом-героем и центром праздничных мероприятий».

Дней не хватит

Imellendorf : «У немцев что-то вроде Куликова поля или Угры — это битва при Аугсбурге в 955 году, когда король Оттон разбил венгров. Считается, что с этой даты начинается становление единой немецкой нации. Но официально это не отмечается».

Equus : «Так скоро дней в календаре не хватит, если считать праздником каждое заметное событие из учебника истории».

Блоги читал Сергей Мещеряков

Ваше мнение

Цифра

115 лет

отмечает старейшее информационное агентство страны ТАСС. Его история начинается с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, ставшего первым в России единым органом распространения государственной информации. Сегодня корсеть ТАСС — это 68 зарубежных представительств в 63 странах мира и 70 региональных центров и корпунктов в РФ. Информацией ТАСС пользуются более 5 тысяч корпоративных подписчиков в стране и за рубежом, 200 диппредставительств, более 250 финансовых компаний и банков, более 2000 промышленных предприятий, научных и учебных заведений, библиотек. «Огонек» уполномочен заявить: поздравляем!

Источник: Соб. инф.

5 новых островов

были открыты в Карском море на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который является частью Архангельской области. Раньше их скрывал ледник, но после того, как лед отступил, острова стали видны на спутниковых снимках. Сейчас острова исследовала экспедиция Северного флота. Острова не маленькие: их площадь варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.

Источник: «РИА Новости»

900 млрд евро

репараций требует Польша от Германии за истребление польских граждан во время Второй мировой войны и за разрушенную национальную экономику. «Несмотря на то что Польша особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом, выплаты финансовых компенсаций этой стране были "минимальными"»,— заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Однако Германия считает вопрос о репарациях закрытым.

Источник: Deutsche Welle

Настроение

Что в кино?

Любя кино от всей души, наши люди все-таки предпочитают смотреть фильмы по телевизору (70% опрошенных). 44% респондентов смотрят кино онлайн и скачивают его в интернете. В милые сердцу кинотеатры ходят только 24% опрошенных, причем среди них больше всего молодых зрителей (18–24 года). Государство должно поддерживать, в том числе и финансово, российское кино, в этом убеждены 70% респондентов. Во-первых, потому что это помогает отечественному кино развиваться, во-вторых, нужно побольше хороших картин (лидер зрительского опроса «Т-34»), кроме того, нельзя забывать о засилье иностранных фильмов и патриотическом воспитании.

Источник: ВЦИОМ