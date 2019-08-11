Toyota поможет не путать газ с тормозом

Toyota Motor Corp намерена уже в этом году устанавливать на свои автомобили систему, помогающую избежать ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в компании. Новая система не позволит автомобилю быстро набирать скорость при резком нажатии на педаль газа. По данным газеты, в первую очередь такие системы будут устанавливаться на гибридных автомобилях, наиболее популярных у пожилых автовладельцев. Стоимость устройства не будет превышать 50 тыс. иен (примерно $472) и будет устанавливаться только по желанию автовладельца.

Проблема таких ошибок водителей, чаще всего пожилых, стала настолько серьезной в Японии, что привлекла внимание премьер-министра страны Синдзо Абэ, призвавшего принять меры для снижения количества ДТП, в том числе и со смертельным исходом, случающихся из-за подобных «простых» ошибок. По данным Национального полицейского управления страны, в результате ДТП, совершенных пожилыми водителями, в прошлом году погибло 460 человек.

Николай Нерехтов