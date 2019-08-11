Главные анонсы 12–18 августа

12 августа, понедельник
В Москве начнется предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие».
В Туркмении в национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум.
В Москве арбитражный суд рассмотрит заявления АО «Дом.РФ» о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина.
13 августа, вторник
В Санкт-Петербурге пройдут первые дебаты кандидатов в губернаторы.
Во Владивостоке на острове Русский пройдут тактико-специальные учения «Пункт-2019» в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму.
14 августа, среда
В Москве Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест нескольких обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля в центре столицы.
В Сочи пройдет саммит Россия—Иран—Азербайджан на уровне глав государств.
В Казани суд проведет заседание по уголовному делу бывшего главы правления Татфондбанка Роберта Мусина.
15 августа, четверг
В Кемеровской области будет завершено строительство высокоскоростной автотрассы Кемерово—Ленинск-Кузнецкий с разрешенной скоростью 130 км/ч.
16 августа, пятница
В Москве Мещанский суд продолжит рассмотрение дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренников.
В Москве планируется возобновить движение судов по каналу имени Москвы.
В Нью-Йорке пройдет традиционная Вудстокская ярмарка музыки и искусств.
17 августа, суббота
В Москве пройдет организованная КПРФ протестная акция «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!».
В Москве пройдет «Марш сестер» в защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, и против гендерного насилия.
В США в резиденции президента Кэмп-Дэвид пройдет конференция с участием лидеров арабских государств, где Дональд Трамп представит свой план по ближневосточному урегулированию.
18 августа, воскресенье
В Саратове состоится первый технический рейс из нового аэропорта Гагарин.
В Судане будет объявлено о формировании Суверенного совета, который будет управлять государством в течение трехлетнего переходного периода.
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