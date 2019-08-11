Главные анонсы 12–18 августа

12 августа, понедельник

В Москве начнется предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие».

В Туркмении в национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум.

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявления АО «Дом.РФ» о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина.

13 августа, вторник

В Санкт-Петербурге пройдут первые дебаты кандидатов в губернаторы.

Во Владивостоке на острове Русский пройдут тактико-специальные учения «Пункт-2019» в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму.

14 августа, среда

В Москве Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест нескольких обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля в центре столицы.

В Сочи пройдет саммит Россия—Иран—Азербайджан на уровне глав государств.

В Казани суд проведет заседание по уголовному делу бывшего главы правления Татфондбанка Роберта Мусина.

15 августа, четверг

В Кемеровской области будет завершено строительство высокоскоростной автотрассы Кемерово—Ленинск-Кузнецкий с разрешенной скоростью 130 км/ч.

16 августа, пятница

В Москве Мещанский суд продолжит рассмотрение дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренников.

В Москве планируется возобновить движение судов по каналу имени Москвы.

В Нью-Йорке пройдет традиционная Вудстокская ярмарка музыки и искусств.

17 августа, суббота

В Москве пройдет организованная КПРФ протестная акция «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!».

В Москве пройдет «Марш сестер» в защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, и против гендерного насилия.

В США в резиденции президента Кэмп-Дэвид пройдет конференция с участием лидеров арабских государств, где Дональд Трамп представит свой план по ближневосточному урегулированию.

18 августа, воскресенье

В Саратове состоится первый технический рейс из нового аэропорта Гагарин.

В Судане будет объявлено о формировании Суверенного совета, который будет управлять государством в течение трехлетнего переходного периода.