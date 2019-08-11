СМИ: сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе

Сирийская армия установила контроль над стратегически важным городом аль-Хубейт на юге провинции Идлиб. Как отмечает Sham FM, этот город является одним из важнейших опорных пунктов боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и «воротами Идлиба», так как расположен в 10 км от Хан-Шейхуна.

Военным удалось вернуть город под свой контроль после ожесточенных боев и двухдневной осады. По позициям противника были нанесены мощные авиационные и артиллерийские удары, отметила радиостанция. По данным СМИ, остатки боевиков бежали в Хан-Шейхун.

В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб начала ухудшаться с конца марта. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

О ситуации в Сирии в интервью “Ъ” рассказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.