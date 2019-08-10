Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева. Анна Марьяновна работала в издательском доме с 1993 года.

Руководитель группы иностранной информации “Ъ” Николай Зубов: «Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить “Коммерсантъ”, кажется, невозможно. Она была гением места для “Коммерсанта”, его ангелом, нет, не только хранителем — блюстителем. Никто в “Ъ” не сможет сказать, сколько лет она проработала. 20? Больше. 25? Больше. Она занималась выпуском “Ъ”, она делала его лучше. Иногда казалось, что именно она и есть “Ъ”. Она работала до последнего. И мы до последнего верили, что вот, вернется на свое место в зале редколлегий, а оттуда — на свое место на выпуске. И будет все хорошо…».