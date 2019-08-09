Суд продлил арест водителю, сбившему в Екатеринбурге трех человек

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил до 17 января срок содержания под стражей Владимиру Пузыреву, сбившему в ноябре 2018 года на улице Фурманова в Екатеринбурге трех человек. Как сообщили в пресс-службе суда, заседание проходило в закрытом режиме, так как среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Владимира Пузырева обвиняют по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Авария произошла утром 14 ноября. Водитель Honda C-RV на улице Фурманова не справился с управлением и выехал на тротуар сбив трех пешеходов — мужчину, женщину и ее двухлетнего ребенка, ехавшего рядом на трехколесном велосипеде. Все трое были госпитализированы.

В прокуратуре уточнили, что водитель «использовал автомобиль в качестве оружия». По версии следствия, действия водителя были умышленными, так как «не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой». Обвиняемый утверждает, что в его действиях не было злого умысла. Также известно, что на момент аварии мужчина из-за неврологического заболевания был пожизненно лишен прав. Пострадавших в аварии выписали из больницы в январе 2019 года.