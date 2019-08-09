Мэра Туапсе задержали следователи регионального СКР

В четверг, 8 августа, в 8:13 старшим следователем следственного отдела по Туапсе регионального СКР был задержан глава города Владимир Зверев. Официально это информацию не подтверждают ни в одном из ведомств, однако в распоряжении «КП» оказался протокол задержания подозреваемого.

Согласно документу, под которым стоят подписи Зверева и его адвоката Киреевой, глава Туапсинского городского поселения задержан в качестве подозреваемого. Ранее в региональных СМИ публиковалась информация, что поводом для задержания мэра может стать превышение полномочий.

Администрация Туапсе на своем официальном сайте сначала опровергла информацию о задержании главы, сообщив, что 8 августа он находился в командировке в Кропоткина, после чего благополучно вернулся на рабочее место. Однако после данный пресс-релиз был удален с сайта.

Владимир Зверев возглавил Туапсе вслед за попавшим под уголовное дело за получение взятки Александром Чеховым. Как сообщал “Ъ-Кубань”, по версии следствия, некий частный инвестор решил построить в Туапсе жилой комплекс, обратился к знакомому, который якобы был лично знаком с главой города и согласился помочь. Мэр Туапсе, по словам следователей, согласился решить вопрос за 7 млн руб. Позже в сети появилось видео, как силовики задерживают возле стойки кафе в здании краснодарского аэропорта человека, похожего на господина Чехова, с пакетом, в котором, предположительно, находятся миллионы.

Василий Хитрых