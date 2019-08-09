Морское экскурсионное сообщение откроется между Туапсе и Сочи

С 12 августа из Туапсе выйдет в первый рейс экскурсионный теплоход «Аквалоо», который проследует в Сочи. На борту морского судна будет работать экскурсовод, рассказывающий туристам о знаковых местах Черноморского побережья.

Как уточняют в региональном минкурортов, двухпалубный теплоход, рассчитанный на 240 пассажиров, доставит туристов в Сочи, где они смогут остаться или через восемь часов совершить обратную поездку в Туапсе.

Предполагается, что судно будет совершать рейсы из Туапсе в Сочи и обратно ддва раза в неделю - по понедельникам и пятницам. На палубе теплохода будут проводиться вечерние дискотеки. Экскурсии продлятся до конца сентября. В будущем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона.

Василий Хитрых