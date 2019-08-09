Глава Gett в России предостерег от монополизации рынка такси «Яндексом»

Консолидация игроков является барьером для развития перспективно рынка, следует из доклада директора сервиса Gett в России Максима Жаворонкова на VII Международном евразийском форуме «Такси». Он указал на сделки «Яндекс.Такси» с Uber и недавнее объявление о покупке компанией активов группы «Везет», но, по его словам, фактически речь идет о «слиянии компаний».

«Если консолидация будет поддержана (федеральной антимонопольной службой.— “Ъ”), отсутствие конкурентной среды ограничит доступ на рынок для новых компаний и приведет к уходу с рынка действующих игроков. Рыночный механизм регулирования цен на услуги и поездки на такси для миллионов граждан нашей страны будет утрачен»,— заявил господин Жаворонков.

По его словам, монополизация тарифов негативно скажется на качестве услуг, а борьба с монополией ляжет грузом на государство. «Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей — еще на 5–10%»,— прогнозирует глава Gett в России. Для успешной конкуренции с монополистом потребуется платформа, сопоставимая по возможностям монополисту — «Яндексу», заключил Максим Жаворонков и призвал отразить позицию Gett в итоговой резолюции форума.

«В связи со сделкой мы не планируем менять цены и повышать комиссию»,— заявили “Ъ” в «Яндекс.Такси».

По данным департамента транспорта Москвы, представленным на форуме накануне, доля «Яндекс.Такси» и Uber в онлайн-сегменте заказа такси в столице составляет 68,1%, доля «Ситимобил» — 19,1%, Gett — 5,7%.

Подробнее о том, как «Яндекс» купил «Везет», читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Шестоперов