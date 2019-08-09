В Краснодаре стартовало строительство новой поликлиники

В 2022 году на первых двух этажах жилого дома по улице Сормовской, 1/3 в районе ее пересечения со Старокубанской в краевом центре появится новая государственная поликлиника. Строительство ведет компания «ЮгСтройИмпериал». Мноквартирный 24-этажный жилой дома также планируется сдать в 2022 году. В настоящее время идет обустройство котлована. Как сообщили в мэрии, медицинское учреждение займет площадь 1,6 тыс. кв. м. В проекте учтено расположение всех необходимых кабинетов, вспомогательных и технических помещений.

Отметим, что компания «ЮгСтройИмпериал» ведет строительство жилого комплекса «Элегант» в квартале улиц Сормовской, Старокубанской и Селезнева. В настоящее время полностью построены три дома.

Василий Хитрых