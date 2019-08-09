Бывший замглавы ФБР подал в суд из-за своего увольнения

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб подал в суд на Минюст США и бюро расследований. Как считает господин Маккейб, решение о его отставке было мотивировано его несогласием с политикой президента США Дональда Трампа, сообщает новостной портал Axios.

Эндрю Маккейб был отстранен от должности в марте 2018 года тогдашним генпрокурором Джеффом Сешнсом. Причиной послужило то, что господин Маккейб якобы раскрыл СМИ секретную информацию. Истец утверждает, что при увольнении были нарушены его права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США (она обеспечивает, в частности, право на свободу слова). Как уточняет Axios, замглавы ФБР был уволен за несколько часов до его выхода на пенсию, что поставило под угрозу получение им пенсионных выплат.

Как говорится в иске, Дональд Трамп оказал давление на ФБР, чтобы уволить Эндрю Маккейба. Эти действия якобы были частью «противоречащего Конституции плана и схемы по дискредитации для последующего увольнения сотрудников Минюста и ФБР, которые не были политически лояльны» президенту США. Истец ссылается на несколько написанных господином Трампом твитов. К примеру, в одном из них президент США публично радовался увольнению господина Маккейба.

Экс-замглавы ФБР требует, чтобы его увольнение признали «юридически недействительным» и гарантировали ему получение пенсионных выплат. Ответчиками по иску стали действующий директор ФБР Кристофер Рэй и само бюро, а также нынешний глава Минюста Уильям Барр и его министерство.