РТРС объяснила сбой телевещания в Москве

Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Вещание федеральных каналов в столице и области накануне, 8 августа, прерывалось более чем на 30 минут из-за предупреждения МЧС об усилении ветра.

«При завершении работы системы (оповещения.— “Ъ”) произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования, из-за чего трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме»,— говорится в пресс-релизе РТРС.

Как рассказали в РТРС «Интерфаксу», телесигнал был снова запущен, и пользователи должны переподключиться. Если подключение произойдет не полностью, то будут доступны только первые 10 телеканалов. Нужно будет подождать некоторое время, а затем снова переподключиться.

Напомним, в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливня и шквалистого ветра, порывы которого могут достичь 25 м/с. Дожди прогнозируются до 18:00 9 августа. Наиболее интенсивное выпадение осадков (10–15 мм, местами до 20 мм) приходится на период с 00:00 до 4:00, уточняет МЧС.