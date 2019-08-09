Проект встает на рельсы У разработчика документации к скоростному трамваю есть время до декабря

Определен разработчик, который займется подготовкой проекта первой очереди скоростного трамвая в Саратове. Это АО «Институт «Стройпроект». Организация позиционирует себя в качестве «одного из лидеров дорожной отрасли России в сфере комплексного проектирования и строительного контроля». Проект должен быть готов к 20 декабря этого года, однако саратовские власти надеются, что институт выполнит их осенью, что даст возможность получить средства на его реализацию уже в следующем году. Общественники уверены, что «компания с именем» сделает работу качественно, однако конечный продукт будет зависеть от уровня подрядчика.



Проект скоростного трамвая в Саратове подготовит АО «Институт «Стройпроект». Организация стала единственным участником аукциона, объявленного саратовской мэрией в июле этого года с начальной ценой контракта в 70 млн руб.

На сайте инженерной группы «Стройпроекта» указано, что она является «лидером дорожной отрасли России в сфере комплексного проектирования и строительного контроля». Институт запроектировал «множество дорожных сооружений в различных регионах России (скоростные автомагистрали, мосты, путепроводы, эстакады, тоннели)», в том числе искусственные сооружения Кольцевой автодороги и Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, инфраструктурные проекты к Чемпионату мира по футболу-2018 и Олимпиаде-2014 в Сочи, Бугринский мост через Обь в Новосибирске и многие другие.

Разработать проектно-сметную документацию для первой очереди скоростного трамвая в Саратове надлежит в срок до 20 декабря этого года.

Как ранее сообщал „Ъ“, строительство скоростной трамвайной линии было предусмотрено Генеральным планом Саратова от 2008 года, однако впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960-х годах. Согласно презентации предпроекта, первый этап затронет модернизацию трамвайного маршрута №3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая №11 (центр — поселок Солнечный), третий — №8 и 9 (центр — Заводской район). Скорость трамвайных маршрутов предполагается увеличить с 13–14 км/час до 30 км/час, а также сократить количество остановок. Планируется полностью заменить рельсовое полотно.

Заместитель генерального директора МУПП «СГЭТ» Павел Кузнецов не смог назвать точную стоимость проекта, сославшись на то, что она будет определена компанией — разработчиком.

Мэрия объявила конкурс на разработку проекта только после того, как в конце июня из-за его отсутствия Госдума отклонила законопроект о выделении Саратову еще 250 млн руб. на развитие скоростного трамвая. В сообщении в Instagram сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина говорилось, что «сентябрь — это тот срок, когда документация должна быть готова и пройдена госэкспертиза. Если и к этому моменту проект готов не будет, это ставит под угрозу реализацию строительства первой очереди скоростного трамвая».

Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Саратове» заместитель генерального директора МУПП «СГЭТ» Виктор Бочкарев, проект к сентябрю подготовить не успеют, в лучшем случае это произойдет в декабре. Его слова попытался опровергнуть заместитель председателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов, заявивший, что власти «предпринимают все зависящие от них меры, чтобы проект был готов осенью».

Саратовский блогер, пишущий о проблемах общественного транспорта, Денис Жабкин не сомневается, что «компания с именем» подготовит качественный проект скоростного трамвая для Саратова, однако его исполнение зависит от других факторов. «Качественная реализация будет зависеть от денежных средств и уровня подрядчика, который возьмется за его исполнение»,— считает эксперт. По его мнению, рассчитывать, что проектировщик исполнит задание досрочно, тоже не стоит. «Документацией установлен срок — до 20 декабря, и вряд ли подрядчик будет спешить, чтобы сократить эти сроки»,— предположил господин Жабкин.

Марина Ковалева