Градостроительный потенциал агломераций в России

|
|Агломерация
|Возможный объем строительства жилья (млн кв. м)
|Оценочный объем инвестиций (трлн руб.)
|Московская
|280,2
|26,2
|Санкт-Петербургская
|97,6
|10,1
|Казанская
|70,6
|4,1
|Нижегородская
|56,8
|4,3
|Новосибирская
|55,4
|3,7
|Воронежская
|54,9
|2,9
|Екатеринбургская
|50,4
|3,4
|Челябинская
|48,5
|2,6
|Краснодарская
|47,1
|2,9
|Ростовская
|44,1
|2,8
|Самаро-Тольяттинская
|35,7
|2,5
|Красноярская
|35,5
|2,5
|Саратовская
|28,5
|1,5
|Пермская
|23,7
|1,5
|Волгоградская
|23,7
|1,3
|Уфимская
|17,5
|1,1
|Владивостокская
|11,2
|1,1