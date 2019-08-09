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Градостроительный потенциал агломераций в России

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10
Агломерация Возможный объем строительства жилья (млн кв. м) Оценочный объем инвестиций (трлн руб.)
Московская 280,2 26,2
Санкт-Петербургская 97,6 10,1
Казанская 70,6 4,1
Нижегородская 56,8 4,3
Новосибирская 55,4 3,7
Воронежская 54,9 2,9
Екатеринбургская 50,4 3,4
Челябинская 48,5 2,6
Краснодарская 47,1 2,9
Ростовская 44,1 2,8
Самаро-Тольяттинская 35,7 2,5
Красноярская 35,5 2,5
Саратовская 28,5 1,5
Пермская 23,7 1,5
Волгоградская 23,7 1,3
Уфимская 17,5 1,1
Владивостокская 11,2 1,1

Источник: Институт экономики города и «Дом.РФ».

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