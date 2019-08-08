«Ромир» зафиксировал рекордно высокие расходы россиян в июле

В июле повседневные расходы россиян показали традиционное для этого периода снижение на 1,8%, при этом реальные расходы граждан оказались рекордно высокими для этого месяца, говорится в отчете о потребительской активности, подготовленном холдингом «Ромир».

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

«В июле повседневные расходы россиян показали традиционное для этого периода снижение. За месяц траты сократились в среднем на 1,8%, а годовой рост при этом составил 7,9%, что существенно превышает размер накопленной за период инфляции»,— говорится в отчете.

Снижение повседневных трат в июле по сравнению с предыдущим месяцем связано с сезонным удешевлением овощей и фруктов, а также с отпускным сезоном, когда домашнее потребление снижается в связи с отъездами потребителей.