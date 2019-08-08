Нападающий «Манчестер Юнайтед» Лукаку перешел в «Интер»

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку подписал контракт с миланским «Интером» до 2024 года, сообщается на сайте команды. По оценкам СМИ, трансфер футболиста обойдется в €75–80 млн.

Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В составе английского клуба он провел 96 матчей и забил 42 гола. Ранее он играл за английские клубы «Эвертон», «Челси» и «Вест Бромвич», а также бельгийский «Андерлехт». За сборную Бельгии сыграл 81 матч и забил 48 мячей.

Сегодня, 8 июля, закрылось трансферное окно в Английской премьер-лиге — британские клубы больше не могут приобретать футболистов. Среди главных сделок последнего трансферного дня: