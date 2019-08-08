09 августа, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Фото: Luca Bruno / AP

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Лукаку перешел в «Интер»

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку подписал контракт с миланским «Интером» до 2024 года, сообщается на сайте команды. По оценкам СМИ, трансфер футболиста обойдется в €75–80 млн.

Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В составе английского клуба он провел 96 матчей и забил 42 гола. Ранее он играл за английские клубы «Эвертон», «Челси» и «Вест Бромвич», а также бельгийский «Андерлехт». За сборную Бельгии сыграл 81 матч и забил 48 мячей.

Сегодня, 8 июля, закрылось трансферное окно в Английской премьер-лиге — британские клубы больше не могут приобретать футболистов. Среди главных сделок последнего трансферного дня:

  • защитник Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал» (£8 млн);
  • защитник Киран Тирни — из шотландского «Селтика» в «Арсенал» (£25 млн);
  • полузащитник Джованни Ло Чельсо — из испанского «Бетиса» в «Тоттенхем» (аренда на год с правом выкупа за £60 млн).
Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя