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НИИ «Солитон» привлекает кредит «Новикомбанка» на 128 млн рублей

АО «НИИ Солитон» (контролируется структурами предпринимателя Дамира Мугинова) привлекает кредитную линию «Новикомбанка» с лимитом 128 млн руб., сообщается в материалах предприятия. Средства предназначены для пополнения оборотных средств предприятия, в том числе на финансирование контрактов по поставке продукции тамбовскому заводу «Октябрь» и концерну «Созвездие».

Срок действия кредитной линии — до 28 апреля 2023 года, ставка по кредиту — 11,5%. Контракты с заводом «Октябрь» и концерном «Созвездие» были заключены в феврале. Об их содержании не сообщается.

В залог банку будут переданы права требования денежных средств в размере 116,9 млн и 58,46 млн руб. Совет директоров НИИ одобрил сделки 7 августа.

НИИ «Солитон» специализируется на разработках и производстве оборудования для сетей и систем связи различных ведомств и общегосударственного назначения. Включен в перечень стратегических предприятий России, работает на гособоронзаказах. 24,67% акций принадлежит «Ростеху».

Ирина Самойлова


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