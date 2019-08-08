Экскурсия завершилась аварией

В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь. Автобус Hyundai, принадлежащий санаторию ФНС «Эллада», возвращался в Анапу из экскурсионной поездки к Пшадским водопадам и столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen. Трое пассажиров внедорожника при столкновении погибли, а автобус скатился в обрыв. В больницы доставлены 44 человека. Среди пострадавших оказались жители разных регионов России, отдыхавшие в Анапе. Водитель автобуса задержан, следствие намерено просить суд о заключении его под стражу. По версии следствия, водитель превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю с преимуществом движения.

В краевом минздраве сообщили, что в больницах Новороссийска и Краснодара находятся 44 человека, в том числе 12 детей, пострадавших при крупной автоаварии в ночь на 8 августа. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, им сделаны экстренные операции.

Несколько пациентов, здоровье которых не вызывает опасений, могут быть выписаны из стационара в ближайшее время.

Среди пострадавших — 41-летный водитель автобуса Роман Поляков, состояние его здоровья оценивается как стабильное, однако общаться с журналистами господин Поляков отказывается. С пострадавшими и их родственниками работают психологи, в администрации Новороссийска работает горячая линия. Спасательная операция завершилась около двух часов ночи, к полудню в четверг глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил на своей странице в Instagram, что следы происшествия с дороги убраны,— съехавший в обрыв автобус удалось поднять и транспортировать на стоянку.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 22:00 7 августа на автодороге Новороссийск—Керчь. Автобус Hyundai, принадлежащий санаторию «Эллада» ФНС России (расположен в Анапе), возвращался из экскурсионной поездки в поселок Пшада (город-курорт Геленджик), где туристы осматривали водопады.

По предварительной версии, автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen, следовавшим в попутном направлении, после столкновения и автобус, и внедорожник упали с крутого склона.

В Volkswagen находились жители Челябинска, трое пассажиров внедорожника — женщина и двое маленьких детей — погибли на месте.

Следственные органы СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников лечебно-профилактического санатория «Эллада» ФНС России, которому принадлежал автобус, уточнили в СУ СКР.

В санатории «Эллада» комментарии по поводу ДТП получить не удалось — телефон приемной директора Сергея Мосиенко не отвечал, по данным “Ъ”, среди пострадавших нет гостей санатория.

Как стало известно “Ъ”, автобус Hyundai был сдан в аренду туристический фирме, которая организует поездки к достопримечательностям Черноморского побережья.

По версии социальных сетей, фирма носит название «Анапа-тур», однако в базе kartoteka.ru такой действующей организации нет.

Путевки на однодневный тур в Пшаду приобретали жители разных регионов России, находящиеся на отдыхе в Анапе. «Мэрия Анапы проводит работу со средствами размещения, в которых жили пострадавшие,— пояснили “Ъ” в администрации города-курорта.— Их вещи и документы будут доставлены в больницы, где они сейчас находятся». Дорожные службы уточнили, что состояние дорожного полотна на месте аварии было нормальным: покрытие было сухим и чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещен. На момент ДТП движение осуществлялось в штатном режиме, дорожные работы не проводились, уточнили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Черноморье».

Водитель автобуса задержан, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, причиной аварии стало превышение им скоростного режима. «По версии следствия, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска 41-летний водитель экскурсионного автобуса, принадлежащего лечебно-профилактическому санаторию "Эллада", превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген", имевшему преимущество»,— говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, алкоголя в крови водителя обнаружено не было. Следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для водителя в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар