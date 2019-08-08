Подписан специнвестконтракт на строительство электростанции на севере Пермского края

И. о. председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о строительстве новой газотурбинной электростанции мощностью 16 МВт и сопутствующей инфраструктуры в Соликамском районе в рамках проекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — «Энергия Пармы». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проект предполагает организацию выработки электричества с использованием в качестве топлива попутного нефтяного газа. КПД электростанции будет составлять 24,3%, что соответствует уровню лучших проектных решений. В реализации проекта примут участие специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», а также АО «ОДК-Авиадвигатель», которое производит промышленные газотурбинные установки (ГТУ) и электростанции (ГТЭ) на базе авиационных технологий. Контракт будет действовать семь лет. Общий объем инвестиций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» составит 4,9 млрд руб.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, энергокомплекс позволит создать еще 30 рабочих мест и дополнительную загрузку для пермских конструкторов. «В Прикамье активно применяются кооперационные связи между промышленными предприятиями. Это позволяет усиливать импортозамещение на региональных предприятиях, загружать заказами пермские предприятия. Появляются новые, высокотехнологичные рабочие места,— подчеркнул глава региона.— Общий объем налоговых поступлений в краевой бюджет до 2025 года составит около 307,1 млн руб.».

«Энергетическая безопасность — важная задача, которую решает ЛУКОЙЛ в Пермском крае. Попутный нефтяной газ с северной группы месторождений становится сырьем для производства электроэнергии, которую используют в цехах добычи нефти и газа. Часть невостребованной в производстве электроэнергии мы готовы поставлять в систему МРСК — это до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла. Проект „Энергия Пармы“ стал вехой в развитии не только ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, но и всей промышленности региона. Благодаря подписанию специального инвестиционного контракта мы получили поддержку от правительства Пермского края для реализации этого проекта»,— отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Первый этап проекта был реализован в Кунгурском муниципальном районе. Совместно с «Авиадвигателем» и «МРСК Урала» был осуществлен запуск ГТЭ «Ильичевская» в ЦДНГ №10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Невостребованная ЛУКОЙЛом электроэнергия по соглашению с «Пермэнерго» через подстанцию «Юрман» уходит во внешнюю сеть и поставляется жителям и предприятиям Кунгурского района.