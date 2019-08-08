Пришли за Мочкаевым

По неофициальной информации, дело возбуждено в связи с тем, что в то время, когда Мочкаев работал замглавы Борского района и курировал его транспортную сферу, Борское автопассажирское предприятие заключило договор на 84 млн рублей с компанией «Триумф 52», у которого не было ни сотрудников в штате, ни материально-технической базы. Компания была зарегистрирована за пару месяцев до аукциона и оказалась единственным участником конкурса на обслуживание и ремонт муниципальных автобусов. Все это в совокупности вызвало подозрения у экспертов и следственных органов.

В начале 2018 года в рамках разбирательства по этому делу прошли изъятия документов и опросы имеющих отношение к аукциону лиц, в итоге против Мочкаева было возбуждено уголовное дело.