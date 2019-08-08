В фонде капремонта Удмуртии сообщили о проблемах с поиском подрядчиков

В ряде районов Удмуртии капитальный ремонт не может начаться из-за несостоявшихся торгов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта региона.

Участвовать в аукционах на проведение капремонта могут только те компании, которые состоят в реестре квалифицированных подрядчиков, а они не везде заявляются на торги. В Глазове, например, не было подано ни одной заявки на 11 лотов из 22, выставленных на аукцион с марта по июнь 2019 года. Из 12 лотов, выставленных в июле, торги состоялись только по шести.

«Ситуация с подрядными организациями в Удмуртии действительно сложная. И это касается не только сферы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, но и ремонта объектов социальной сферы в целом. Объемы возрастают, а количество квалифицированных подрядных организаций остается прежним. Строительный рынок не был настроен на такой объем работ»,— говорится в сообщении пресс-службы.