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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Правительство Ленобласти: Шлиссельбургу необходимо комплексное благоустройство

Город Шлиссельбург нуждается в комплексном благоустройстве. Об этом заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

По его словам, состояние практически всех объектов на территории города оценивается как неудовлетворительное. Каналы нуждаются в очистке и углублении, спуски необходимо ремонтировать, а общественным зонам требуется благоустройство. Кроме того, значительная часть жилого фонда требует капремонта, сносу подлежат несколько аварийных зданий.

Господин Тимков добавил, что поэтапный план работ в Шлиссельбурге будет обсуждаться на заседании рабочей группы. Затем план будет представлен губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

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