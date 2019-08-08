«Башмилк» может разморозить производство на ЧМЗ до конца августа

Группа «Башмилк» рассчитывает в конце августа возобновить работу Чекмагушевского молочного завода, приостановленную в апреле, сообщает «Башинформ» со ссылкой на слова генерального директора предприятия Александра Никитина. Группа ведет переговоры с Россельхозбанком о реструктуризации кредитов при поддержке минсельхоза республики. С начала лета персонал предприятия — около 130 человек — отпущен в неоплачиваемые административные отпуска. У компании не хватает оборотных средств для продолжения работы.

В каком объеме может быть возобновлено производство, не уточняется.

Группа «Башмилк» объединяет Чекмагушевский молочный завод, Дюртюлинский комбинат молочных продуктов в Башкирии и Сабинский молочный комбинат в Татарстане. Производит продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». Компания принадлежит предпринимателю Александру Никитину, которого участники рынка связывают с семьей бывшего генерального директора госхолдинга «Башспирт» Николая Князева. В 2018 году предприятие было крупнейшим переработчиком молока в Башкирии (мощность 120 тыс. т в год) и входило в двадцатку крупнейших в России. Общий объем вложений в производство за 10 лет в компании оценивали в 1,5 млрд руб.

На рассмотрении арбитражного суда Башкирии находится заявление о признании агрохолдинга «Башмилк» банкротом, поданное ИФНС №40. Требования к должнику налоговики оценивают в 11 млн руб. В феврале ИФНС подавала на банкротство Чекмагушевского молочного завода за долг в размере 54 млн руб. После того, как должник оплатил долг, заявление было отозвано, но рассматриваются аналогичные требования еще нескольких кредиторов.

Ирина Самойлова