«МегаФон» потратился на выкуп

«МегаФон» сократил свободный денежный поток по итогам второго квартала на 22,7%, до 6,1 млрд руб. Компании потребовалось компенсировать расходы на привлечение заемных средств для выкупа акций, завершившегося в июне. Выручка оператора при этом выросла на 4,5% год к году и составила 85,6 млрд руб.

Свободный денежный поток для акционеров «МегаФона» по итогам второго квартала сократился на 22,7% и составил 6,1 млрд руб., следует из отчетности оператора. На этот показатель повлиял рост финансовых расходов в связи с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР у миноритарных акционеров, поясняет «МегаФон». По итогам второго квартала свободный денежный поток компании составлял 7,8 млрд руб.

В июне 2019 года была завершена процедура выкупа оставшихся акций у миноритарных акционеров, бумаги «МегаФона» более не торгуются на Лондонской фондовой (LSE) и Московской биржах. Выкуп акций был произведен частично за счет заемных средств, что привело к увеличению долговой нагрузки с начала этапов выкупа, и часть прибыли компания направила на обслуживание долга, отмечают в компании.

Чистый долг «МегаФона» за квартал сократился до 360,6 млрд руб., по итогам аналогичного квартала 2018 года этот показатель составлял 214,7 млн руб.

«Мегафон» объявил об уходе с LSE 5 октября 2018 года. Компания также объявила, что дочерняя структура MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL) выкупила 57 млн обыкновенных акций и 58 млн ГДР, что в совокупности составляет около 18,6% общего количества размещенных обыкновенных акций оператора. По итогам выкупа доля компании MICL в уставном капитале «МегаФона» выросла с 3,92% до 22,52%. В качестве причин делистинга «МегаФон» называл необходимость расширения партнерств с госкорпорациями, высокорисковых трансакций, инвестиций в инфраструктуру с более низким уровнем возврата, рост долговой нагрузки и большую потребность в наличных средствах, что может привести к отказу от выплаты дивидендов.

Выручка «МегаФона» по итогам второго квартала выросла на 4,5% год к году и составила 85,6 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 20,6% год к году, до 38,9 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,9 млрд руб., СAPEX увеличился на 1,2% год к году, до 16,4 млрд руб. Число мобильных абонентов оператора выросло на 0,1% год к году, составив 77,6 млн человек на 30 июня 2019 года.

О пересмотре стратегии присутствия на иностранных рынках капитала в феврале 2019 года объявил и МТС. Оператор планирует рассмотреть механизмы по возможному повышению объемов торгов на Московской бирже, а также проанализировать структуру капитала, при которой эта площадка могла бы быть основной для торговли акциями МТС.

Юлия Тишина