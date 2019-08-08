1,6 процента составило в июле 2019 года повышение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Банк России. Таким образом, после слабого майского (на 0,5%) и июньского (на 0,3%) роста в реальном выражении в июле курс рубля укрепился более значительно. При этом реальный курс рубля к доллару в прошедшем месяце в сравнении с июнем вырос на 1,8%, к евро — на 2,1%. Средний же номинальный курс рубля в июле был равен 63,2 руб./$ и 70,99 руб./€. В среднем за семь месяцев 2019 года номинальный курс рубля составил соответственно 65,02 руб./$ и 73,41 руб./€.