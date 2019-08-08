Подмосковный участок федеральной дороги М-5 отремонтируют за 15 млрд рублей

Контракт на строительство и реконструкцию федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Московской области от Ульянино до Непецино получила компания «Автобан», принадлежащей бизнесмену Алексею Андрееву, сообщает РБК со ссылкой на сайт Госзакупок. «Автобан» был единственным участником торгов. Заказчиком выступило ФКУ «Центравтомагистраль» (подразделение Росавтодора). Стоимость контракта составляет 15,4 млрд руб.

В этом году предусмотрено финансирование в размере 87,4 млн руб. Окончание работ запланировано на 2023 год. Тогда же будет выплачена почти половина суммы контракта — 7,2 млрд руб.

Подконтрольные Росавтодору структуры с начала года провели более 100 конкурсов на строительство и реконструкцию трассы М-5 «Урал», общая сумма которых превышает 130 млрд руб. Минтранса признал федеральной автодорогу самой загруженной в стране.