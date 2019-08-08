Настоящее бремя

Подрядчику строительства ключевого инфраструктурного объекта в регионе, моста через реку Чусовую, АО «Стройтрансгаз» предъявили претензии в связи с неосвоением средств. На совещании с участием членов регионального штаба ОНФ, краевых властей и представителей подрядчика последним указали также на низкую скорость работ. «Стройтрансгаз» признал отставание от графика, объяснив его тем, что на подступах к будущему мосту находятся леса. В итоге участники совещания решили создать рабочую группу по контролю за строительством.



На площадке Общероссийского народного фронта в Пермском крае представители краевых властей и общественных организаций встретились с представителями АО «Стройтрансгаз», чтобы обсудить ход выполнения работ по строительству моста через Чусовую.

Напомним, АО «Стройтрансгаз» является подрядчиком строительства моста через реку Чусовую, жилья в Березниках и перрона пермского аэровокзала. Мост строится в рамках государственно-частного партнерства. Уже одобрена проектная документация на новую часть мостового перехода через реку Чусовую со сметной стоимостью строительства 11,023 млрд руб. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания». Согласно открытым данным, стоимость строительства изначально составляла 15,2 млрд руб. Из этой суммы средства федерального бюджета составят более 9,5 млрд руб., 1,4 млрд руб. будет направлено из региональной казны, 3,1 млрд руб.— средства концессионера. Последний подписал с крымским банком соглашение о привлечении финансирования. Ранее «Стройтрансгаз» сообщал, что в 2019 году будут возведены восемь опор моста из четырнадцати в русловой части реки Чусовой. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста. Подрядчик должен также реконструировать участки дорог на обоих берегах, построить двухуровневые транспортные развязки.

Собравшиеся отметили, что не получили запрошенный у «Стройтрансгаза» график работ, на что руководитель дирекции по реализации проектов в Пермском крае АО «Стройтрансгаз» Александр Завизион порекомендовал обратиться в краевой минтранс, который курирует проект со стороны краевых властей. После недолгого спора удалось выяснить, что работы идут с отставанием. «Проектная документация по графику должна была получить положительное заключение до конца марта 2019 года. Сейчас мы ожидаем его в середине октября»,— подтвердил директор проекта по строительству моста ООО «Пермская концессионная компания» Павел Слобожанин. По его словам, сроки сдвинулись из-за наличия на объекте лесов, которые, как уточнил господин Завизион, не были отражены в изначальной документации. Такой подход председатель общественного совета при краевом минтрансе Павел Чумаков назвал непрофессиональным, так как, по его мнению, потенциальные подрядчики всегда заранее оценивают площадку.

Вопросы вызвал и порядок финансирования работ. По словам Павла Слобожанина, завершить строительство нового моста планируется к концу 2020 года, а реконструкцию существующего — к марту 2021-го, но «при наличии нормального финансирования». На это замминистра транспорта края Михаил Кириллов заявил, что подрядчик сам не успевает осваивать выделяемые регионом деньги. С этим не согласились представители «Стройтрансгаза». Спор разгорелся и относительно механизма очередности вложения в проект региональных средств и денег инвестора. В итоге господин Завизион подтвердил, что работы выполнены на 217 млн руб. в 2019 году и на 187 млн руб. в 2018-м, тогда как регион направил два аванса по 300 млн руб., а лимиты работ на 2019 год составляют 2,9 млрд руб.

«Мы не понимаем, использовал ли свои средства инвестор. И если нет, какие могут быть санкции?» — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Алексей Мельников. «Насколько часто встречается заказчик с подрядчиком? Кто контролирует качество? Боюсь, миллионы утонули в этой реке»,— опасается член общественной палаты края, бывший замминистра транспорта Халил Фарвазетдинов. «Строительный контроль осуществляем мы. Все принимаемые работы соответствуют требованиям. Сомнения? Обращайтесь в минтранс»,— парировал Павел Слобожанин. С вопросами о порядке финансирования проекта он также порекомендовал обращаться к властям.

В итоге собравшиеся решили задать министерству вопросы о графике работ и создать рабочую группу, которая проследит за его исполнением. «Есть неосвоение денежных средств, строительно-монтажные работы не выполнены в нужном объеме. Поэтому будет создана рабочая группа, которая обеспечит проверку выполнения работ. Организуем выезд специалистов: мостовиков, дорожников, экономистов, которые определят, как проходят работы, укладываются ли они в план. Если нет — будем выносить на уровень губернатора»,— пояснил доцент ПНИПУ, член краевого регионального штаба ОНФ Альберт Бургонутдинов. Кроме того, участники совещания решили регулярно проводить мероприятия, на которых будет обсуждаться строительство моста. «Мы получим график строительства, и вновь соберемся через три месяца. Перед этим рабочая группа выйдет на мост и посмотрит фактическое состояние дел. Если будет отставание, то пригласим подрядчиков. Опасения пока есть»,— отметил Павел Чумаков.

Юлия Сырова