Поставили перед «Выбором»

Нижегородская компания «­Выбор-ННДК» намерена инвестировать 2 млрд руб. в строительство жилого комплекса на земельном участке площадью более 2,5 га, который получит бесплатно за достройку дома, брошенного предыдущим девелопером в 2009 году. Проект нового жилого комплекса ранее согласовывался с региональными властями, но теперь правительство предлагает застройщику включить в него строительство детского сада. Чиновники объяснили это планами федеральных властей компенсировать регионам затраты на выкуп помещений для детских садов и школ и обещают приобрести детсад в ­собственность.



Нижегородское ООО «Специализированный застройщик "Выбор-ННДК"» намерено инвестировать 1,5–2 млрд руб. в строительство жилья на участке площадью 2,5 га в границах улиц Александра Хохлова, Деловая и улицы Бринского, который компания рассчитывает получить в качестве компенсации за достройку дома для обманутых дольщиков. Об этом генеральный директор компании Михаил Иванов заявил на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в среду.

По его словам, для начала компания намерена завершить строительство ЖК «Зеркало», которое в 2004 году начало АО «Промышленно-торговый центр "Волганефтехиммонтаж"». В настоящее время готовность этого 16-этажного 53-квартирного дома составляет 65–70%. В ходе достройки планируется заменить оконные блоки, инженерные коммуникации, часть внутренних перегородок, кровельный пирог и лифтовое оборудование. Также предстоит провести внутренние отделочные работы. Общий объем инвестиций в достройку оценивается в ­70–100 млн руб. Напомним, строительство ЖК «Зеркало» было заморожено в 2009 году. На этот момент все жилые и коммерческие помещения в доме были проданы. В отношении руководства «Волганефтехиммонтаж» было возбуждено уголовное дело о растрате 60 млн руб. В 2017 году компания была признана банкротом и ликвидирована.

Справка По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Специализированный застройщик «Выбор-ННДК» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Генеральным директором компании является Михаил Иванов. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Ее учредителями являются Сергей Иванов (80%) и ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания» (20%), бенефициаром и генеральным директором также являются Сергей и Михаил Ивановы соответственно. В качестве основной у компании указана деятельность в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Последняя имеющаяся в базе бухгалтерская отчетность компании датирована 2017 годом и имеет нулевые показатели по доходам и расходам. Сергей Иванов также является совладельцем одного из крупнейших в Нижнем Новгороде агентств недвижимости «Выбор».

По данным областного минстроя, площадка под строительство новых жилых домов будет состоять из трех земельных участков. Один из них, площадью 0,93 га, был передан компании из федеральной собственности. Еще два — 0,62 га и 1,02 га — девелопер рассчитывает получить от правительства региона. Получив эти земельные участки под жилую застройку без торгов и на правах аренды, «Выбор-ННДК» намерен возвести на них два жилых многоквартирных дома различной этажности. «В настоящее время прорабатывается общая концепция проекта, которая уже была один раз представлена на рассмотрение архитектурного совета. Получив ряд замечаний, компания отправилась устранять их. После одобрения концепции начнется этап проектирования. В первом-втором квартале 2020 года компания рассчитывает уже выйти на площадку и начать продажи квартир с использованием эскроу-счетов»,— рассказал Михаил Иванов.

Начальник управления сопровождения проектов областного минстроя Александра Изотова от имени ведомства попросила совет поддержать предоставление земельных участков. Она сообщила, что в ситуации с ЖК «Зеркало» также есть ряд нюансов, связанных с правами третьих лиц. Оказалось, что несколько юридических и физических лиц владеют помещениями в этом доме, оформили свою долю и ведут на этих площадях коммерческую деятельность, поэтому меры федеральной поддержки на них не распространяются, а значит, застройщику при оформлении компенсаций будет необходимо решить ряд юридических вопросов с владельцами помещений.

Совет по земельным и имущественным отношениям не возражал против передачи ООО «Выбор-ННДК» двух необходимых земельных участков, однако в ходе обсуждения вопроса глава областного министерства земельных и имущественных отношений Сергей Баринов заявил, что прямо перед заседанием совета он посетил совещание у заместителя губернатора Андрея Гнеушева. На нем была озвучена информация, что из федерального бюджета планируется выделять средства на выкуп помещений, в которых могут быть размещены детские сады и школы. С учетом того, что проект жилищной застройки на новом участке еще не разработан, министр предложил застройщику учесть в нем размещение детского сада. «Мы могли бы подготовить какое-то предварительное соглашение о выкупе этих помещений областным правительством для решения соответствующих задач. Чтобы у застройщика была гарантия, и он понимал, что все это не просто так», — уточнил Сергей Баринов.

По итогам совещания Михаил Иванов воздержался от комментариев по поводу строительства детского сада, так как информация оказалась для него новой, но пообещал, что компания проработает вопрос.

Андрей Репин