5G расходится по штатам

Во вторник ведущая в США телекоммуникационная компания AT&T запустила сеть 5G в Нью-Йорке. Другие американские операторы — Verizon, Sprint, T-Mobile — также активно развертывают новые сети в других городах и штатах, пытаясь завоевать позиции на только зарождающемся рынке.

О подключении сети 5G в Нью-Йорке компания AT&T объявила 6 августа. Речь пока не идет о полномасштабном коммерческом запуске — 5G будет работать в ограниченном тестовом режиме, доступном для разработчиков и корпоративных клиентов AT&T. Как отметила президент нью-йоркского отделения Эми Крамер, «пока сеть запущена в ограниченном объеме, но мы будем тесно работать с властями Нью-Йорка по расширению ее покрытия». В AT&T добавили, что Нью-Йорк стал уже 21-м городом в США, где в том или ином виде работают ее сети 5G. До конца года компания собирается расширить этот список до 30 городов, а к середине 2020 года — запустить общенациональную сеть пятого поколения.

Впрочем, и другие американские операторы активно запускают новые сети 5G. В апреле компания Verizon начала предлагать услуги 5G в Чикаго и Миннеаполисе, а с недавнего времени еще и в Денвере, Вашингтоне, Атланте, Детройте и Индианаполисе. По сравнению с другими операторами Verizon имеет самый широкий модельный ряд устройств для работы в сетях 5G,— две модели от Motorola и по одной Samsung и LG. Так же, как AT&T, компания Verizon планирует к концу года довести число городов со своими сетями 5G до 30.

Американское подразделение Deutsche Telekom — T-Mobile US — в конце июня запустило сети 5G в шести городах США: Атланте, Кливленде, Далласе, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. В отличие от Verizon, клиенты T-Mobile могут пользоваться ее сетями пока лишь на одном устройстве — Samsung Galaxy S10 5G.

Четвертый американский оператор, Sprint, запустил свои первые сети 5G в мае в четырех городах — Атланте, Хьюстоне, Канзас-сити и Чикаго. Компания планирует расширение сетей к концу лета.

По наблюдениям экспертов, американские операторы уже запустили 5G-сети в общей сложности в 32 городах США — большинство из них расположены на востоке и юге страны. На западе сети пока запущены в двух штатах — Калифорнии и Неваде (Лас-Вегас).

По мнению гендиректора Verizon Ханса Вестберга, к середине следующего года совокупное покрытие сетями 5G в США достигнет половины площади всей страны.

В недавнем интервью на телеканале CNBC топ-менеджер заявил, что к 2024 году примерно у половины американцев будут 5G-смартфоны.

Евгений Хвостик