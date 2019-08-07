Северный флот хотят приравнять к военным округам

Минобороны России разработало проект указа, которым предлагается наделить Северный флот статусом отдельной военно-административной единицы. Общественное обсуждение документа продлится с 7 по 21 августа.

«Реализация проекта указа позволит оптимизировать структуру управления вооруженными силами Российской Федерации и законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы, а также усовершенствовать взаимодействие Северного флота при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас военно-административными единицами в России являются Западный, Центральный, Южный и Восточный военные округа. Таким образом, ведомство намерено приравнять флот по статусу к военному округу.