Северный флот хотят приравнять к военным округам

Минобороны России разработало проект указа, которым предлагается наделить Северный флот статусом отдельной военно-административной единицы. Общественное обсуждение документа продлится с 7 по 21 августа.
«Реализация проекта указа позволит оптимизировать структуру управления вооруженными силами Российской Федерации и законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы, а также усовершенствовать взаимодействие Северного флота при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Сейчас военно-административными единицами в России являются Западный, Центральный, Южный и Восточный военные округа. Таким образом, ведомство намерено приравнять флот по статусу к военному округу.
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