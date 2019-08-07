Скотленд-Ярд еще не готов предъявить Путину обвинение по «делу Скрипалей»

Британская полиция продолжает проверять возможную причастность президента России Владимира Путина к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила газета The Guardian. Британские спецслужбы склоняются к тому, что покушение на Скрипалей в марте 2018 года, «вероятно», было одобрено российским президентом. Однако, по словам представителя полиции Нила Басу, доказательств, которые позволили бы предъявить господину Путину обвинение, пока нет.

Напомним, по заявлению британских властей экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. В Великобритании заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против страны, использующей химическое и биологическое оружие. Во многих СМИ эти ограничительные меры сразу же назвали новым пакетом санкций против России в связи с «делом Скрипаля». Однако Россия в документе не упоминается и о применении представленных ограничений речь пока не идет.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».