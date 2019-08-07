Главу штаба Рафгата Алтынбаева оштрафовали за сбор подписей

Суд Набережных Челнов оштрафовал главу избирательного штаба Рафгата Алтынбаева Диляру Бушурову на 20 тыс. руб. за сбор подписей в поддержку политика. Это решение сегодня утвердил Верховный суд Татарстана.

В решении суда говорится, что госпожа Бушурова нарушила федеральное законодательство о публичных мероприятиях. Сбор подписей в поддержку Рафгата Алтынбаева суд расценил как пикет «с использованием средства наглядной агитации в виде полноразмерной фигуры данного кандидата». Главу штаба признали виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Также госпожа Бушурова получила еще одно наказание по той же статье.

Ранее ТИК Комсомольского района Набережных Челнов отказал в регистрации бывшему мэру Рафгату Алтынбаеву (возглавлял город в 1990-х годах). Эксперты признали недействительными более 16% собранных им подписей. Господин Алтынбаев обжаловал решение избиркома в ЦИК Татарстана.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"