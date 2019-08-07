Domino`s Pizza запасается ингредиентами для пиццы на случай жесткого «Брексита»

Американская сеть пиццерий Domino`s Pizza сообщила, что потратила уже £7 млн на закупку впрок ряда ингредиентов для приготовления пиццы, с которыми могут возникнуть проблемы в случае, если Великобритания 31 октября выйдет из ЕС без соглашения. Для своих британских пиццерий сеть закупает муку и сыр в самой Великобритании, однако многие другие ингредиенты она импортирует, включая томатный соус, куриное мясо, ананасы и др.

По мнению ряда экспертов, после жесткого «Брексита» цены на импортную продукцию могут возрасти и не исключены задержки на границе. Так, по оценкам профессора продовольственной политики Лондонского городского университета Тима Лэнга, перебои с поставками пищевых продуктов в Великобританию после жесткого «Брексита» будут «беспрецедентными»: половина грузовых автомобилей, въезжающих в страну с продовольственными грузами, не смогут быстро пересечь границу, и их поток уже в первый день после выхода сократится на треть. Это приведет к росту издержек, сокращению запасов продуктов и их удорожанию более чем на 10%, и особенно пострадают поставки свежих овощей и фруктов.

«Потенциальный выход из ЕС по жесткому сценарию сопряжен с повышенным риском нарушения поставок сырья в Великобританию и нестабильностью курсов валют, что может привести с удорожанием продуктов»,— говорится в заявлении Domino`s Pizza, которое публикует The Guardian. На фоне роста этого риска «компания и приняла ряд мер для сокращения негативных последствий сбоев в цепи поставок».

Алена Миклашевская