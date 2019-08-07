Из-за сбоев в системе British Airways задержала или отменила более 200 рейсов

Авиакомпания British Airways была вынуждена сегодня, 7 августа, примерно с 9:30 по лондонскому времени отменить или задержать отправку более 200 рейсов из-за сбоев систем онлайн-регистрации пассажиров и отправления рейсов. В частности, из аэропорта Хитроу не смогли вылететь пассажиры 81 рейса, из Гатвика — 10 рейсов.

Компания призвала пассажиров заранее ознакомиться с информацией о рейсах и быть готовыми к тому, что вылет может быть задержан, а регистрация на рейс займет больше времени, поскольку производится в ручном режиме. При этом British Airways подчеркнула, что эта проблема не глобальная, а наблюдается лишь в нескольких аэропортах. Пассажирам, чей рейс был отменен, авиакомпания предлагает возможность его переноса на другие дни.

Алена Миклашевская