Бывший замначальника воронежского ГУ МВД Александр Коротеев стал фигурантом дела о взятке

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, недавно вышедший на пенсию заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области полковник Александр Коротеев стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сегодня утром сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ провели у него дома обыск, сейчас с экс-полицейским проводятся следственные действия.

По данным “Ъ-Черноземье”, Александр Коротеев получил взятку в размере 242 тыс. руб. от начальника Новоусманского ОМВД подполковника Анатолия Уварова. Деньги якобы предназначались в счет оплаты услуг по строительству бани на участке полковника в селе Князево Рамонского района. Напомним, ранее против самого Анатолия Уварова было возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В СКР пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В ГУ МВД отметили, что Александр Коротеев в конце июля вышел на пенсию по выслуге лет. «Столь скоропостижный выход высокопоставленного полицейского на пенсию мог быть связан именно с тем, что УФСБ передало в отношении него материалы в следственные органы»,— пояснил источник “Ъ-Черноземье”, знакомый с ситуацией.

Подробнее об уголовном деле против Анатолия Уварова читайте в материале “Ъ” «СМИ взяли "штурмом" воронежскую полицию».

Андрей Прах, Андрей Цветков