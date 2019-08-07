Дмитрий Пумпянский получил звание почетного гражданина Екатеринбурга

Председателю совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и президент группы «Синара» Дмитрию Пумпянскому присвоили звание почетного гражданина Екатеринбурга. Специальная комиссия выбрала господина Пумпянского из 21 кандидата, сообщили в мэрии.

Дмитрий Пумпянский родился в 1964 году в Улан-Удэ (республика Бурятия). В 1986 году окончил металлургический факультет Уральский политехнический институт по специальности «металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов». С 18 марта 2002 года по 30 июня 2005 года — гендиректор, затем — председатель совета директоров ТМК и группы «Синара». С 2010 года возглавляет СОСПП, также является членом бюро правления РСПП. В 2017 году вошел в тройку самых богатых бизнесменов Свердловской области по версии Forbes (капитал $1,4 млрд). В 2018 году попал в список Forbes 100 самых влиятельных людей России.