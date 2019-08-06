Онлайн-знакомства оказались дорогим удовольствием

Мошенники похитили у американцев больше $360 млн через сайты знакомств. Всплеск таких преступлений в 2018 году зафиксировало ФБР: по подсчетам бюро, за год до этого сумма ущерба была в полтора раза меньше. Жертвами стали 18 тыс. американцев. По данным ведомства, чаще всего мошенники выдают себя за военнослужащих или бизнесменов и обещают жертвам счастливую совместную жизнь.

Распространена ли эта схема в России? Как говорит руководитель сервиса знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий, мошенникам редко удается получить больше 500 руб.: «Разумеется, российский рынок и аудитория гораздо беднее, поэтому мошенничества у нас не настолько распространены, в то время как американцев злоумышленники подстерегают повсюду — им могут писать даже из Африки, потому что там $10-30 — это хорошие деньги. В России, как правило, все сводятся к тому, чтобы собеседник помог пополнить телефон или оплатить такси. Наша аудитория более осторожна, она не готова платить много за знакомства».

Вымогательство — не единственная цель, с которой злоумышленники обращаются к своим жертвам. Как сообщили в ФБР, преступник может попросить открыть банковский счет или даже зарегистрировать компанию на свое имя, потому что у него якобы нет возможности сделать это из-за рубежа. Друзей по переписке также используют, чтобы совершить незаконный перевод средств. Москвичка Светлана рассказала “Ъ FM”, что с такой просьбой прошлой весной к ней обратился некий американец: «Он писал, что вдовец и что жизнь после этого для него кончилась. Он продал дом, машину, все деньги вложил в добычу нефти, и ему осталось буквально две недели, чтобы закрыть контракт, и он будет богат — получит $8 млн. Сразу предложил замуж, задавал очень каверзные вопросы: что бы ты хотела сделать, но никогда не решалась? о чем ты мечтаешь? И это так хорошо западает в душу, начинаешь думать, как же он тебя прекрасно понимает. Но через некоторое время он написал, что у него авария, сильно пострадал рабочий и прислал фотографию, видимо, из интернета, где реально человеку оторвало руку. Сказал, что сломался агрегат, и теперь, чтобы закрыть контракт, ему нужно перевести деньги в Лондон и взять в лизинг такой же, но у него слабый интернет, поэтому он пришлет мне пароль и логин от своего онлайн-банкинга, и нужно, чтобы я нажала кнопку. Это явно была мошенническая схема. То есть я могла бы провести со своего компьютера какой-то “нечистый” платеж, и потом было бы сложно доказать, что я просто решила помочь».

Как злоумышленники вовлекают третьих лиц в свои схемы Читать далее

В сети немало историй о том, как знакомство в интернете обернулось денежными потерями. Следствие, как правило, квалифицирует такой обман как мошенничество, за это грозит до двух лет лишения свободы.

Иван Якунин