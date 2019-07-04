Россияне становятся соучастниками поневоле

Мошенники научились не только воровать деньги, но еще и вовлекать непричастных в свой бизнес. Россияне предупреждают друг друга о появлении новой схемы. Детали передаются в соцсетях от пользователя к пользователю: опасность в том, что любого могут сделать соучастником преступления. Как россиян подводят под статью и можно ли доказать свою невиновность? Разбиралась Светлана Белова.

Своих жертв мошенники выслеживают на Avito и других сайтах частных объявлений. Наживкой служит какой-то очень привлекательный, но несуществующий товар, рассказал знакомый с этой схемой Вадим Подольный: «Например, автомобиль по какой-нибудь хорошей, низкой цене. При этом для того, чтобы именно вам продать, с вас требуют предоплату, выдают номер телефона или карты, по которому можно сделать банковский перевод. Вы переводите деньги, например, 70 тыс. руб. На самом деле мошенник не собирается ничего продавать вам, он перевел деньги на другую карту, третьего лица».

Этот третий — новая жертва, которую мошенники используют вслепую. Ему звонят и объясняют, что по ошибке перевели крупную сумму и просят вернуть деньги обратно. Естественно, диктуют данные уже подконтрольного мошеннику счета. Часто, кстати, предлагают оставить себе несколько тысяч рублей — за беспокойство. На этом этапе возврата чужих денег совершенно посторонний человек внезапно становится подельником в хищении. Обеспокоенные пользователи соцсетей предупреждают друг друга о том, что так порядочных людей подводят под статью. Но юристы успокаивают: если не было умысла увести чужое, то ни каких особенных санкций не грозит. Неприятности могут быть, только если откажешься возвращать случайно полученные деньги, пояснил сотрудник департамента защиты информации Газпромбанка Николай Пятиизбянцев: «Для человека, который попадет в эту схему, с точки зрения гражданского права будет так называемое неосновательное обогащение. Когда потребовали деньги, человек должен их вернуть.

Если он их не возвращает сразу, то максимум — это процент за пользование чужими денежными средствами. Он исчисляется, по-моему, от ставки Центрального банка».

Эксперты называют схему довольно громоздкой и запутанной. Требуется вовлечение двух людей, прямые контакты с ними, знание номеров телефона. Подобные сценарии не станут массовыми, убежден независимый эксперт в сфере информационной безопасности Игорь Подлесный: «Мошенники, которые пользуются этой ситуацией, либо бояться, либо начинающие, либо обжигаются на том, что их уже в свое время могли идентифицировать сотрудники полиции. Соответственно, они камуфлируют свою деятельность таким образом: создают посредническую схему, когда есть возможность перекинуть кому-то на карту, а потом получить эти деньги. Банковская система безопасности в этой цепочке-то не участвует. Для банка все трансакции легальны».

Эксперты по безопасности предупреждают, что мошенники сейчас используют множество разных схем для хищения денег. Но для честных пользователей алгоритм действий один: в любой непонятной ситуации звони в банк. А там разберутся, откуда на ваш счет пришли деньги и как их отправить обратно.

По статистике, за прошлый год у россиян похитили почти 1,5 млрд руб. Количество несанкционированных операций выросло на треть. В подавляющем большинстве случаев мошенники использовали телефонные звонки. Как правило, люди сами дают реквизиты своих карт или прямо переводят преступникам деньги.