Земля попала в «Центр»

Сын гендиректора генподрядной компании ГВСУ «Центр» Анатолия Козерука Вадим может застроить участок на берегу реки Яузы на проспекте Мира. Он значится владельцем компании «Норд-Вест», которой принадлежит площадка у станции метро ВДНХ. Эта компания уже пыталась застроить территорию, но не смогла получить разрешающие строительство документы.

Сын гендиректора ГВСУ «Центр» Анатолия Козерука Вадим в середине июня приобрел компанию «Норд-Вест», указано в Kartoteka.ru. Ранее компания принадлежала Владимиру Кучинскому, Владимиру Горбачеву и бывшему топ-менеджеру «Интеко» Вадиму Догадайло. Из документов арбитражного суда следует, что «Норд-Вест» владеет участком площадью 1,4 га на северо-востоке Москвы. В 2017–2018 годах компания судилась с техзаказчиком «Ленинградский проспект-Инвест» по поводу строительства жилого комплекса и оздоровительного комплекса на проспекте Мира, 186а, говорится в материалах суда. Стороны должны были инвестировать в проект вместе, но «Ленинградский проспект-Инвест» не исполнил обязательства по договору и не смог получить нужные документы для строительства.

В Москомстройинвесте сообщили “Ъ”, что в 2018 году «Норд-Вест» подавал заявку о внесении изменений в правила землепользования, но рабочая группа ведомства не согласовала проект. В ГВСУ «Центр» не ответили на запрос “Ъ”. По телефону «Норд-Веста» представитель компании подтвердил смену собственника, но отказался объяснить ее причины. Сейчас на участке компании расположены склады.

Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что покупка девелопером других юридических лиц ради участка — стандартная практика. Он считает, что, скорее всего, участок будет развиваться под началом ГВСУ «Центр». Не исключено, что девелопер может выйти в новый для себя сегмент: ГВСУ строит проекты эконом- и комфорткласса, рассматриваемый же участок подходит для реализации дома бизнес-класса. ГВСУ «Центр», в совет директоров которого входит совладелец СМП-банка Борис Ротенберг, уже интересовалось участком на проспекте Мира, но возле станции МЦК «Ростокино». В 2018 году “Ъ” писал, что холдинг планирует купить там 4 га, на которых ранее находился хлебозавод Игоря Пинкевича скандально известной группы «Настюша».

Еще один собеседник “Ъ” обращает внимание, что для обычного жилья ГВСУ участок на проспекте Мира слишком мал. Возможно, Вадим Козерук планирует собственный девелоперский проект, отметил он. Похожие примеры уже были: отец Вадима Козерука Анатолий входил в совет директоров MR Group, и у его партнера по этой компании Романа Тимохина сын также занимается девелоперским бизнесом в собственной компании Hutton Development. На сайте Анатолия Козерука указано, что его сын Вадим уже успел побывать подрядчиком в крупных строительных проектах: при строительстве ТРЦ «Лотос» (девелопер MR Group) и башни «Федерация» (принадлежит «АЕОН Девелопмент» Романа Троценко). А сын совладельца Capital Group Павла Те Герман участвовал в нескольких девелоперских проектах отца и сейчас развивает сеть коворкингов.

Опрошенные “Ъ” консультанты считают, что логичнее всего использовать площадку на проспекте Мира под строительство жилья. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая оценивает, что при реализации дома бизнес-класса примерно на 380 квартир площадью 35 тыс. кв. м средняя стартовая стоимость 1 кв. м может составить около 200 тыс. руб. Партнер Colliers International Владимир Сергунин подсчитывает, что объем инвестиций в такой проект может составить 2,5–3 млрд руб., а потенциальная выручка — 4,5–5 млрд руб.

Руководитель отдела стратегического консалтинга компании JLL Юлия Никуличева также считает, что на участке можно построить проект бизнес-класса, который продолжит сталинские дома на первой линии проспекта. Несмотря на достаточную удаленность от станции метро ВДНХ, плюсом участка станет его расположение между сложившейся жилой застройкой, рекой и парком. Партнер Cushman & Wakefield Юлия Токарева также рассматривает вариант строительства офисов класса B.

Елизавета Макарова