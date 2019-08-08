Центр разбора полетов

Банк России сообщил, что после начала санации Московского индустриального банка (Минбанка) выявил в нем масштабную схему финансирования связанных заемщиков. Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопросы газеты «Ведомости», заявил, что около 50 заемщиков банка, «которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность», одновременно перестали обслуживать кредиты примерно на 80 млрд руб., что и создало основные проблемы. Финансовыми потоками этих заемщиков управляла компания «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка. Саму компанию господин Поздышев назвал «центром управления полетов».

Вместе с тем, имея на руках список кредитов Минбанка, распутать значительную часть цепочки взаимосвязей было возможно даже без выездной проверки. Согласно системе раскрытия информации СПАРК, УК ИФК на 100% принадлежит Вахе Тимирбулатову, который является председателем совета директоров компании ПСК «Строитель Астрахани», владевшей Минбанком. Он входит в совет директоров компании «Генеральный заказчик» и был гендиректором в УК «Генстрой», привлекавших кредиты у Минбанка. В совет директоров УК ИФК некогда входил основной бенефициар Минбанка Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке.

Временная администрация банка с начала года подала более 100 исков о банкротстве заемщиков. Крупнейший иск был подан к компании «Ставрополь авто» (на 6,9 млрд руб.). Связь с этим заемщиком также можно проследить по СПАРК. Кроме того, сама компания аффилирована с АК «Дервейс», управляющей одноименным автозаводом. Ей банк тоже выдал невозвратный кредит. Второй крупный иск (почти на 3 млрд руб.) подан к компании «Премиум Тула», занимающейся выращиванием овощей. Эта не связанная с банком компания взяла у Минбанка ипотеку на покупку земли у принадлежащего самому банку «Донмаслопродукта». Владелец «Премиум Тулы» имеет другие компании, которые являются заемщиками Минбанка. Третий по величине иск банка (на 1,8 млрд руб.) подан к Красносулинскому металлургическому комбинату, бенефициару которого принадлежат две компании, которые брали кредиты в банке и не вернули их.

Банки размером с Минбанк проверяют десятки сотрудников регулятора несколько месяцев подряд, они детально изучают не только кредиты, выданные юрлицам, но и незначительные кредиты физлиц. Но вчера в ЦБ не ответили на вопросы, каким образом можно было своевременно не заметить «центр управления полетов», аффилированность и некредитоспособность полусотни заемщиков, получивших почти половину кредитов банка, а также планирует ли ЦБ организовать «разбор полетов».