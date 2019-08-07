Детсады не сдаются

В Саратовской области до конца года планируют сдать 24 детских сада, при этом уровень готовности некоторых учреждений оценивается как низкий. В неготовности объектов, которые строятся в 13 регионах в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», поручил разобраться Министерству просвещения РФ председатель правительства Дмитрий Медведев. В Саратовской области по ряду объектов дошкольного образования еще не определили подрядчика, при этом сроки возведения детсадов — декабрь этого года. Строители считают, что за четыре-пять месяцев построить детсад нельзя, «можно только «сляпать».



Саратовская область отстает по исполнению ряда национальных проектов. Такие данные стали известны в ходе совещания под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Речь, в частности, идет о низкой готовности объектов, которые возводятся в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» и запланированы к вводу в этом году. В рамках этого проекта, по данным правительства РФ, в регионе возводится девять объектов, а всего область взяла на себя обязательство построить в этом году 24 детских сада, из которых восемь — в Саратове. Министерству просвещения РФ поручено разобраться в причинах низкой готовности объектов в срок до 22 августа.

В первой половине июля губернатор Валерий Радаев побывал на строительных площадках пяти детсадов. Он посетил стройплощадку трехэтажного детсада на 160 мест в новом микрорайоне Авиатор в Заводском районе Саратова, который планируют построить за 4,5 месяца, сада на 100 мест на Третьем жилучастке (срок сдачи объекта — октябрь этого года, на момент рейда работы велись на «нулевом» уровне), в микрорайоне Девятая дачная, где возводится один из самых больших детсадов — на 240 мест (объект планируется ввести в декабре). Глава региона также побывал на строящихся объектах на Второй Дачной на 240 мест и на 100 мест на улице Артиллерийской.

По итогам инспекционного выезда Валерий Радаев отметил, что темпы строительства дошкольных учреждений не соответствуют заявленному к сдаче количеству объектов. «Мы взяли на себя в 2019 году по нацпроектам повышенные обязательства — 24 детсада, три школы, и еще две школы будут строиться из резервного фонда президента. Были выбраны площадки в микрорайонах, в которых детские сады особо востребованы жителями. Работы начались, но темпы должны быть другими. Сейчас сезон, когда работать можно круглосуточно. Задача — не затягивать строительство, не допустить, чтобы оно уходило на позднюю осень. Параллельно с этим нужно обеспечить коммуникации, построить подъездные пути, набрать персонал, закупить оборудование для детсадов. В течение текущего года все детские сады надо построить»,— потребовал он.

В наиболее высокой степени готовности, по данным пресс-службы губернатора на июль, находится пристройка к детскому саду №76 в Энгельсе. Ее планируют сдать в августе.

В Саратовской области объявлены аукционы на строительство еще семи детсадов на суммы от 20 до 120 млн руб. Соответствующая информация размещена в системе «Госзакупки». По одному из них подрядчик найден, аукцион по другому проводился с нарушениями. Саратовское УФАС установило, что в документации к конкурсу не были прописаны требования о предоставлении в установленные сроки документов, касающихся отношений главного исполнителя контракта с субподрядчиками.

Председатель гильдии строителей при торгово-промышленной палате Саратовской области Борис Чернодед назвал детский сад «сложным строительным объектом», который по силам «крупным компаниям с хорошим оборотом собственных средств». «Все, что строится в рамках госконтрактов,— строится по государственным расценкам, то есть существенно ниже рыночных цен, авансы не выплачиваются, при этом ты, как подрядчик, находишься в очень ограниченных временных рамках. Плюс нередко бывает, что проект самого объекта не соответствует действительности. По нему весь объем работ оценивается, скажем, в 20 млн руб., а исполнитель начинает считать и понимает, что 20 млн руб.— это только материалы, а за работу — ноль»,— рассказал эксперт.

По мнению господина Чернодеда, построить хороший детский сад за четыре — пять месяцев (именно в такие сроки придется укладываться исполнителям по объявленным в июле конкурсам) нельзя. «За этот срок его можно только сляпать. А потом у нас удивляются, почему тут крыша течет, там плесень»,— уточнил председатель гильдии.

Марина Ковалева